CLIP: Lực lượng chức năng đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Ngày 12-8, Công an phường An Nhơn, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ một sinh viên tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Chiều cùng ngày, người dân sống ở khu trọ hẻm 162 đường Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn (quận Gò Vấp) thấy dấu hiệu bất thường từ một phòng trọ ở tầng 3 nên gọi điện báo chủ trọ.

Chủ trọ đến đến gõ cửa nhưng không có phản hồi, sau khi phá cửa thì phát hiện nam sinh viên thuê trọ đã tử vong, trên nền nhà có vết ói cùng chai cồn.

Công an phường An Nhơn phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác nhận nạn nhân tên N.B.H (22 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), hiện là sinh viên năm cuối một trường đại học ở TP HCM.