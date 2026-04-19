Một nam sinh 12 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày

Như Quỳnh |

Một học sinh lớp 6 mất tích bí ẩn, có nhiều thông tin đồn đoán nam sinh đã bị sát hại, nhưng việc này chưa được kiểm chứng.

Tối 18-4, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai cho biết liên quan đến vụ việc cháu P.X.A. mất tích, khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Học sinh 12 tuổi mất tích bí ẩn tại Mỏ Vàng , Lào Cai chưa có kết luận - Ảnh 1.

Thông báo về việc cháu A. mất tích. Nguồn: CACC

Trước đó, Công an xã Mỏ Vàng cũng có đề nghị công dân trên địa bàn cũng như ngoài địa bàn không đăng tải chia sẻ những nội dung như trên khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trước đó, theo báo cáo của cơ quan chức năng, ngày 13-4, Công an xã Mỏ Vàng nhận được tin báo từ Trường THCS Mỏ Vàng và gia đình anh P.V.S. về việc cháu P.X.A. (12 tuổi, ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng), không thấy ở nhà đi từ ngày 9-4.. Cháu A. là học sinh lớp 6 (con trai anh S.), trong thời gian qua cũng không tới trường.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an và gia đình đi tìm kiếm nhưng tới nay chưa thấy cháu.

Liên quan đến thông tin cho rằng nghi cháu A. bị bố đánh tử vong, có mô đất nghi là nơi chôn cất cháu bé trên đồi, trả lời báo chí, một lãnh đạo xã Mỏ Vàng cho rằng đây là thông tin chưa kiểm chứng, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

