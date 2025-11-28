Một năm rồi Thanh Thuỷ chưa được yên

Tối 27/11, Chung kết Miss International 2025 chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Đây không chỉ là đêm thi quan trọng với đại diện Việt Nam Nguyễn Ngọc Kiều Duy, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu tròn một năm Hoa hậu Thanh Thuỷ hoàn thành nhiệm kỳ đương kim Miss International 2024 với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Khoảnh khắc mỹ nhân Việt Nam xuất hiện trong tà áo dài trắng và chiếc vương miện cao quý tạo nền cảm xúc bồi hồi cho người hâm mộ nước nhà.

Khoảnh khắc final walk của Thanh Thuỷ tại sân khấu Miss International 2025.

Layout makeup ngọt ngào do Thanh Thuỷ tự mình thực hiện như thời còn là thí sinh.

Chỉ vài giờ trước khi người đẹp chính thức xuất hiện trên sân khấu, cái tên Thanh Thuỷ lại một lần nữa gây chú ý trên mạng xã hội, chẳng phải một tranh cãi quá lớn nhưng đủ để khiến những người quan tâm, theo dõi hành trình của người đẹp này phải thở dài: Đã một năm rồi, cô ấy vẫn chưa được yên!

Trong những hình ảnh được chính Thanh Thuỷ và NTK Lê Thanh Hoà công bố, bộ trang phục dành cho final walk chính là áo dài trắng đính sequin, nổi bật với cành đào sakura quấn nhẹ trên vai, chi tiết mang tính giao thoa văn hoá đầy tinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nàng Hậu đã đi qua 380 ngày đương nhiệm nhiều cảm xúc.

"Lấy cảm hứng từ những cánh hoa anh đào, thiết kế áo dài "Sakura Grace" tái hiện vẻ đẹp mong manh, thanh khiết nhưng đầy sức sống của mùa xuân Nhật Bản. Thiết kế được tái hiện bằng kỹ thuật xử lý bề mặt tinh xảo và hàng ngàn hạt cườm - pha lê đính kết thủ công. Mỗi cánh hoa như khẽ xoay mình trong gió, tạo nên hiệu ứng chuyển động lấp lánh theo từng bước chân của nàng hậu." - NTK Lê Thanh Hoà chia sẻ về thiết kế dành cho màn final walk của Thanh Thuỷ ở Miss International.

Thanh Thuỷ giữ đúng layout đã công bố mang lên sân khấu.

Không ít bình luận để lại lời khen ngợi ý nghĩa và sự tinh tế, sang trọng mà thiết kế này mang lại. Tuy nhiên những bình luận chê bai, góp ý quen thuộc cũng bắt đầu xuất hiện: "Áo sến vậy", "Hoạ tiết cành cây trông như quấn người"...

"Hiện tượng" này bỗng khiến nhiều người cảm thấy quen thuộc như từng bắt gặp ở đâu. Lý do chính bởi tròn một năm trước, đúng vào ngày Thanh Thuỷ ở cương vị đại diện Việt Nam bước vào đêm Chung Kết gây cấn, chiếc váy cùng nàng Hậu lên ngôi cũng là một thiết kế đến từ NTK Lê Thanh Hoà và cũng từng vấp phải làn sóng tranh cãi gay gắt.

Dù 1 năm trước hay 1 năm sau, ở vị trí thí sinh hay người trao lại vương miện, trang phục của Thanh Thuỷ đều bị công chúng góp ý.

Bộ váy dạ hội Thanh Thủy mặc trong thời khắc đăng quang cũng được Lê Thanh Hoà lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa anh đào của đất nước mặt trời mọc. Chiếc váy được làm từ chất liệu mikado cao cấp và được dựng phom tinh tế. Phần overskirt lộng lẫy và thướt tha tăng thêm sự nổi bật và ấn tượng cho đại diện Việt Nam trên sân khấu.

Khi công bố thiết kế này, Thanh Thủy nhận nhiều lời bình luận chê bai từ khán giả trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng mẫu đầm này không nổi bật, sến sẩm, không tôn dáng của Thanh Thủy. Thậm chí, cư dân mạng còn sử dụng hashtag #giaicuuthanhthuy với hy vọng ê-kíp của cô sẽ thay đổi lựa chọn này.

Chiếc váy sóng gió từ NTK Lê Thanh Hoà và sự kiên định của bản thân từng giúp Thanh Thuỷ về đích thành công.

NTK Lê Thanh Hòa cho biết anh cảm thấy tổn thương trước sự không đồng thuận của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, anh hiểu rằng việc sáng tạo nghệ thuật luôn có những ý kiến trái chiều do thị hiếu và gu thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau.

Trước đêm Chung kết, nam NTK thậm chí đã bàn bạc với ê-kíp của Thanh Thủy về phương án thay thế. Lê Thanh Hoà không dám trao đổi với cô vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Thanh Thủy. Tuy nhiên, chính nàng Hậu lại là người chủ động liên lạc, an ủi và kiên quyết đặt niềm tin vào chiếc váy của Lê Thanh Hoà, khiến anh cảm động.