Một nam rapper phẫn nộ sau bài đăng của Thiên An: “Làm con người đừng ai sống như vậy”

Sau những ồn ào trên MXH, chiều 19/1, Thiên An bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân tiết lộ về quá khứ từ 4 năm trước. Theo đó, trước khi sinh bé Sol, Thiên An từng phá thai 2 lần chỉ trong 3 tháng. Cô thừa nhận đây là sai lầm trong quá khứ, chấp nhận bị chỉ trích nhưng khẳng định sự thật này phải được nói ra để cô đối diện và trả giá với những việc đã làm.

Thiên An gây xôn xao MXH với bài đăng mới nhất hé lộ sự thật từ 4 năm trước

Sau khi chia sẻ về sự thật này, bài đăng lập tức trở thành chủ đề nóng nhất trên MXH. Bài viết của cô nhanh chóng thu hút lượt tương tác “khủng” cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thương xót, thương cảm gửi đến Thiên An thì rất nhiều bình luận chỉ trích hướng đến nam nghệ sĩ trong câu chuyện vì theo đuổi sự nghiệp mà 2 lần yêu cầu cô từ bỏ đứa con của cả hai.

Thậm chí, thông tin còn khiến cho nhiều nghệ sĩ cũng phải có bài đăng lên tiếng. Trong đó, nam rapper OSAD đã không giấu được sự phẫn nộ mà chia sẻ lại bài đăng của Thiên An cùng dòng trạng thái: “Làm con người đừng ai sống như vậy nhé nhân loại ơi”. Osad và Thiên An dù chưa một lần tương tác nhưng những điều mà cô chia sẻ đã khiến cho nam rapper cũng không giấu được sự bức xúc và phải đăng đàn trên trang cá nhân.

Nam rapper OSAD lên tiếng bức xúc sau bài đăng chia sẻ của Thiên An

Không chỉ rapper OSAD, bên dưới bài đăng của Thiên An cũng có những bình luận lên tiếng về sự việc. Có thể nói tới như Đào Ngọc Sang - Top 4 team HLV Mỹ Tâm tại Giọng hát Việt 2015 và Quán quân chương trình Ban Nhạc Quyền Năng 2019 cùng bày tỏ cảm xúc và gửi lời chúc đến Thiên An, mong cô luôn giữ sức khỏe và bình an.

TikToker Long Chun gửi lời nhắn gửi đến nữ diễn viên: “Mạnh mẽ lên nhé em gái. Cố gắng tụng niệm làm nhiều việc thiện hồi hướng công đức cho 2 bé”.

Hay như nữ đạo diễn 9x Luk Vân cũng cho biết đã từng làm việc với Thiên Anh và luôn thấy cô vui vẻ, tích cực nhưng không ngờ đã phải chịu nhiều nỗi đau như vậy. Cô khẳng định những ai là phụ nữ, là con gái khi đọc xong bài viết cũng sẽ rất chia sẻ với Thiên An.

Nam ca sĩ Đào Ngọc Sang gửi lời chia sẻ đến Thiên An

TikToker Long Chun nhắn gửi nữ diễn viên