Một năm liên tục tung thông báo gây chấn động thị trường từ Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng

Khu du lịch Đại Nam, thuộc sở hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (Công ty Cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập), đã trở thành tâm điểm chú ý suốt một năm qua nhờ loạt thông báo “chơi lớn”, khuyến mãi "không tiếc tay" và loạt chính sách gây bất ngờ.

Một trong những động thái gây chú ý nhất là vào đầu năm 2025, Đại Nam quyết định miễn phí vé vào cổng cho toàn bộ du khách trong năm 2025. Khu du lịch mở cửa từ 8h đến 17h hằng ngày, không phân biệt ngày thường hay cuối tuần. Đây được xem là bước đi mạnh tay nhằm thu hút lượng khách lớn sau giai đoạn tạm ngưng hoạt động, đồng thời giúp du khách dễ dàng tiếp cận các khu vực trọng điểm như vườn thú, biển nhân tạo, khu tâm linh và các trò chơi giải trí.

Vào các dịp lễ lớn, Đại Nam tiếp tục “tái tung” nhiều combo vé ưu đãi, đặc biệt miễn phí vé tham quan cho cựu chiến binh trong hai ngày 30/4/2025 và 1/5/2025 (chỉ cần mặc quân phục hoặc xuất trình thẻ). Chương trình tri ân này đã nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Trong mùa hè, khu du lịch triển khai loạt ưu đãi quy mô lớn: Tặng vé biển hoặc vườn thú khi đặt phòng khách sạn hoặc villa; Chương trình “Đổi giấy khen học sinh giỏi” (từ 1/6 đến 31/8/2025) dành cho học sinh đạt danh hiệu Giỏi các cấp, với ưu đãi miễn phí vé tham quan, tắm biển, vườn thú và trượt tuyết.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại Nam cũng dành ưu đãi đặc biệt cho giáo viên (từ 20/11 đến 30/11/2025), với việc tặng vé tắm biển và vé tham quan vườn thú khi xuất trình thẻ giáo viên.

Dịp lễ 2/9/2025 (từ 30/8 đến 2/9), Đại Nam tiếp tục gây chú ý khi miễn phí vé cổng, áp dụng giá vé trẻ em cho vườn thú và biển chỉ 50.000 đồng, tung combo vé ưu đãi và tặng vé khi đặt phòng hoặc villa. Cùng với đó là chuỗi hoạt động nổi bật gồm hội chợ ẩm thực Tết Độc lập với hơn 100 món ăn ba miền, biểu diễn xiếc, ảo thuật, múa lửa, DJ party, flyboard, đua chó Greyhound và trò chơi mascot.

Đúng ngày 1/1/2026, khu du lịch tiếp tục công bố mở cửa Kim Điện (từ 1/1 đến 4/1) với khung giờ 7h30 – 18h, kèm miễn phí vé cổng trong ngày đầu năm. Các hoạt động đi kèm gồm tặng 3.000 móc khóa cho khách tham quan vườn thú, biểu diễn lân sư rồng, flyboard, đua chó, cùng chương trình khuyến mãi nhóm “20 người – 1 người miễn phí” cho các dịch vụ biển, vườn thú và trò chơi.

Gần đây nhất, Đại Nam liên tiếp công bố 11 chương trình vui chơi, giải trí và khuyến mãi cho dịp Tết Bính Ngọ: Miễn phí vé cổng suốt kỳ nghỉ Tết; mở cửa Bảo Tháp 9 tầng từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng; Tặng 1.000 bao lì xì (trị giá lên đến 200.000 đồng) cho 1.000 khách đầu tiên mua vé vườn thú hoặc biển vào mùng 2 và mùng 3; Tổ chức biểu diễn đua chó Greyhound, flyboard, lân sư rồng leo cột, xiếc, ảo thuật, múa lửa liên tục từ mùng 2 đến mùng 6; Phố đi bộ ẩm thực Tết với hơn 100 gian hàng.