Một nam ca sĩ 53 tuổi ở Mỹ: Suy sụp, trầm cảm sau đại dịch, như tấm kính vỡ vụn

Mới đây, tại chương trình Chuyện ải chuyện ai, ca sĩ Lương Tùng Quang đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.



Suy sụp, trầm cảm sau đại dịch

Trong nghề này, tôi nhận phỏng vấn rất nhiều và lúc trước, phần lớn là tôi phải thêu dệt, tô điểm con người mình lên cho đẹp đẽ. Nhưng sau biến cố đại dịch Covid làm ảnh hưởng tới công việc, tình cảm, tôi không tô vẽ bản thân nữa vì có nhiều thứ muốn trải lòng.

Lương Tùng Quang

Sau đại dịch, cuộc sống, tình cảm của tôi suy sụp, khiến tôi trầm cảm và suy nghĩ lại. Trước đó, tôi là người vui vẻ, luôn cho bạn bè, đồng nghiệp lời khuyên.

Sau khi biến cố cuộc sống ập đến, tôi như tấm kính vỡ vụn và phải tự tìm đường cứu mình. Lúc đó, tôi mới thấm rằng, chuyện người ta thì nói dễ lắm còn chuyện của mình thì rất khó để tìm ra lối thoát.

Trước đây, tôi từng chia tay một cuộc tình kéo dài 16 năm, nhưng không đau nhiều vì đó là sự hi sinh. Người bạn đời của tôi khi ấy buộc phải về nước vì mẹ cô ấy lớn tuổi rồi. Tôi cảm nhận rằng, nếu tôi vì tình cảm riêng tư mà ngăn cản, níu kéo thì tôi quá ích kỷ.

Vì thế nên trong sự chia tay đó là sự hi sinh. Người ta đã hi sinh vì tôi thì tôi cũng phải hi sinh vì họ. Tôi cũng sang Úc sống cùng cô ấy nhưng không thể tìm được việc nên đành chia tay để về Mỹ.

Suy nghĩ nhiều và tự kiểm điểm mình

Bây giờ, sau khi gặp biến cố tình cảm lần nữa, tôi đã sợ yêu, nhưng tôi không chống đối tình yêu vì trong cuộc sống phải yêu mới mang đến cho mình nhiều màu sắc và biết cuộc sống này thú vị thế nào.

Lương Tùng Quang

Bởi vậy, nếu nói tôi không yêu nữa thì không đúng, nhưng tôi chọn yêu ở những khoảnh khắc đẹp nhất, còn những khoảnh khắc không đẹp, tôi né tránh.

Sau cuộc tình thứ hai, tôi suy nghĩ nhiều lắm và tự kiểm điểm bản thân mình. Với một người nghệ sĩ như tôi, công việc thường rơi vào cuối tuần, lễ Tết, nên sự mất mát, hi sinh của người bạn đời là rất lớn. Những lúc đó, ai cũng đi chơi với bạn bè, có đôi có cặp còn người bạn đời của tôi chỉ có một mình.

Đến một lúc, người bạn đời của tôi không chịu đựng nổi, tức nước vỡ bờ. Tôi không muốn người ta phải chịu đựng như thế nên giải thoát cho người ta đi.

Tôi cảm ơn hai mối tình đã cho tôi cảm xúc, tâm hồn để trải lòng trong âm nhạc.