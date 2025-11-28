Một năm 3–4 concert, ví lúc nào cũng âm: Gen Z có đang sống YOLO… quá mức?

Gen Z vốn được mệnh danh là thế hệ thích trải nghiệm, không ngại mạnh tay chi tiền cho những điều mình thích, mặc kệ ai nói gì: vé concert, chuyến đi trải nghiệm, hay chiếc điện thoại mới với mức giá gấp 2-3 lần thu nhập cả tháng,...

Nhưng cứ đến tầm cuối năm"look back", không ít Gen Z lại nhận ra, "tài sản" lớn nhất của mình là vé máy bay, vé concert, vòng tay, đồ merch, còn số dư tài khoản thì… không có gì đáng kể lắm!

Yolo quá, "cháy túi" lúc nào chẳng hay

Khảo sát của MoMo với hơn 900 người dùng trong độ tuổi từ 18-27 tuổi, được thực hiện vào tháng 5/2025, cho thấy: Gen Z sẵn sàng chi trung bình 43% thu nhập hàng tháng cho 1 lần tham dự concert, và mỗi năm đi tầm 3 show.

Đó là bằng chứng cho tinh thần "sống hết mình hôm nay" của Gen Z, nhưng đồng thời cũng phản ánh một thực trạng khác: Ngân sách cá nhân của nhiều bạn trẻ khó phòng bị trước những chi phí bất ngờ.

Ảnh minh họa

Minh Anh, 26 tuổi, chia sẻ về trải nghiệm của bản thân: "Trung bình mỗi năm mình đi ít nhất một concert của thần tượng. Mình tiết kiệm chủ yếu để mua vé, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn… chứ không phải để dự phòng gì cả. Nói thẳng ra là mình tiết kiệm tiền để… tiêu tiền, phục vụ nhu cầu thôi".

Câu chuyện của Minh Anh không hiếm.. Điều đáng mừng, là họ biết tiết kiệm, nhưng để phục vụ sở thích, chứ không phải để dự phòng rủi ro hay chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn.

Nếu không cân bằng chi tiêu, thì khoản tiền dành cho trải nghiệm dễ dàng chiếm hết ngân sách, khiến những nhu cầu thiết yếu khác bị ảnh hưởng. Đây chính là lý do tại sao, dù vui hết mình, nhiều Gen Z vẫn phải thừa nhận rằng trải nghiệm mà không có kế hoạch tài chính sẽ dẫn tới "cháy túi" và cảm giác bị động trước các tình huống ngoài dự kiến.

Sống YOLO vẫn ổn, miễn là bạn có chuẩn bị

Gen Z hoàn toàn có thể tận hưởng hết mình với concert, du lịch hay các sở thích cá nhân, nhưng song song với đó, cũng cần vài bước nhỏ để giữ tài chính ở trạng thái chủ động hơn. Đây chính là lúc cân bằng giữa "sống trọn vẹn ở hiện tại " và "chuẩn bị tốt cho tương lai".

Ảnh minh họa

Đầu tiên, kế hoạch phân bổ chi tiêu là bước quan trọng để không rơi vào trạng thái "cháy túi". Thay vì tiêu toàn bộ thu nhập vào những trải nghiệm vui vẻ, bạn có thể cân nhắc phân chia ngân sách hợp lý tùy vào nhu cầu của mỗi người:

- Bao nhiêu % thu nhập cho nhu cầu cơ bản như thuê nhà, ăn uống, đi lại?

- Bao nhiêu % thu nhập cho đam mê, sở thích?

Khi có sự phân bổ rõ ràng, việc chi tiêu cho các hoạt động giải trí sẽ trở nên rõ ràng và có giới hạn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo cuộc sống "well-prepared" khi có sự cố phát sinh.

Tiếp theo, hãy tạo một quỹ dự phòng nhỏ hàng tháng. Đây là khoản tiền giúp chúng ta xoay sở trong những tình huống phát sinh như hỏng xe, chuyển nhà,...

Cuối cùng, đừng quên lên kế hoạch "dài hơi" để bảo vệ sức khỏe và tài chính cho chi phí y tế hoặc những rủi ro bất ngờ không ai đoán trước được. Việc chuẩn bị từ sớm giúp bạn không chỉ duy trì trải nghiệm hiện tại mà còn bảo vệ tương lai, tạo sự an tâm để tận hưởng mọi khoảnh khắc.

May mắn là giờ đây, việc bảo vệ sức khỏe tài chính cũng như dự phòng cho sức khỏe thể chất, không còn quá phức tạp hay tốn kém.

Trên app MoMo, Bảo hiểm Sức Khỏe+ của Chubb Life giúp bạn có sự dự phòng cho các rủi ro sức khỏe ngặt nghèo cần chi phí điều trị cao . Chỉ với vài triệu đồng mỗi năm, tương đương vài ly trà sữa mỗi tháng, sản phẩm này có thể giúp chi trả chi phí điều trị thực tế đối với 37 bệnh hiểm nghèo phổ biến tại Việt Nam. Nhờ đó, Gen Z có thể yên tâm "cháy" hết mình, tận hưởng các hoạt động yêu thích, mà không lo ví thật… cháy theo.

Sống trọn vẹn hôm nay và bảo vệ tương lai hoàn toàn có thể song hành. Khi chuẩn bị tài chính thông minh và có một công cụ bảo vệ sức khỏe như Bảo hiểm Sức Khỏe+, Gen Z hoàn toàn có thể tận hưởng YOLO trọn vẹn, chủ động và an tâm..