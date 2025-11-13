Một món đồ trị giá 200 tỷ đồng của Mailisa, trên thế giới chỉ 80 người sở hữu

Sáng 13/11, đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an đã tiến hành triển khai lực lượng tại trụ sở Thẩm mỹ viện Mailisa, đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại khu vực phía trước cơ sở, xuất hiện xe ô tô biển kiểm soát màu xanh gắn tín hiệu ưu tiên, cùng hai cán bộ Cảnh sát Cơ động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình làm việc.

Bên trong trụ sở, lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật và làm việc với một số cá nhân có liên quan. Diễn biến tại hiện trường thu hút nhiều người dân theo dõi từ khoảng cách an toàn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trước đó, bà chủ Mai Lisa là người từng gây chú ý mạnh mẽ nhờ phong cách sống xa hoa. Vào tối 27/2/2022, trên trang cá nhân, cô từng công bố đoạn video kỷ niệm ngày cưới với chồng, đại gia Hoàng Kim Khánh. Đoạn video nhanh chóng tạo sóng khi xuất hiện chiếc Koenigsegg Regera mà cô cho biết có giá trị gần 200 tỷ đồng và là món quà “bạo chi” dành cho ông xã.

Chiếc Regera này được đưa về từ Mỹ, sau đó qua Campuchia rồi mới về Việt Nam, mang biển số đặc biệt “HK.KHANH” - theo tên viết tắt của Hoàng Kim Khánh. Đây là mẫu hypercar thuộc dòng giới hạn, chỉ 80 chiếc toàn thế giới. Khi ra mắt, giá bán khoảng 1,9 triệu USD và trên thị trường sưu tầm từng được định giá đến 5,5 triệu USD.

Mai Lisa chia sẻ rằng phiên bản cô mang về Việt Nam ở mức khoảng 200 tỷ đồng, nếu đúng, đây là chiếc siêu xe có giá trị vượt xa cả Pagani Huayra của Minh Nhựa hay bộ đôi Ferrari SF90 Stradale và McLaren 765LT từng được giới chơi xe nhắc tới.

Ngoại thất xe nổi bật với sợi carbon màu đỏ mận kết hợp đen, điểm những đường chỉ xám, tạo diện mạo không thể lẫn. Cánh cửa mở ngược theo phong cách riêng của Koenigsegg, phía dưới logo trước tích hợp hệ thống camera. Khoang lái có vô-lăng D-cut, các nút đa phương tiện, nâng hạ gầm, Cruise Control và màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Wi-Fi, 3G. Sức mạnh đến từ động cơ 5.0L V8 1.100 mã lực kết hợp ba mô-tơ điện 700 mã lực, tổng cộng hơn 1.500 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong 2,8 giây và 0–400 km/h trong 20 giây.

Trước chiếc Regera, vợ chồng doanh nhân này từng gây chú ý với McLaren Senna biển “Mai Lisa” cùng nhiều mẫu xe đắt đỏ khác như Lamborghini Aventador S, Ferrari 488 Pista, Bentley Mulsanne EWB, Bentley Bentayga V8 và Cadillac Escalade Sport.