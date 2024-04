Một model của dòng iPhone 16 bị cắt giảm dung lượng pin?

Một trong những thông số kỹ thuật quan trọng nhất mà người mua điện thoại quan tâm là dung lượng pin của mẫu máy họ đang tìm mua. Điều này có ý nghĩa và có thể nói rằng, Apple đã bắt đầu chú trọng hơn đến dung lượng pin với dòng iPhone 11. Tin đồn mới nhất liên quan đến kích thước pin của dòng iPhone 16 sắp ra mắt cho thấy có sự cải thiện về dung lượng được sử dụng trên từng mẫu ngoại trừ một mẫu là iPhone 16 Plus.

Apple 14 Plus được trang bị viên pin lớn nhất

Apple lần đầu tiên bổ sung mẫu iPhone Plus vào dòng iPhone 14 ra mắt vào năm 2022 khi nó thay thế cho phiên bản iPhone 13 mini đáng thất vọng. Việc thay thế này, Apple được cho là đã làm được một số điều thông minh. Đầu tiên, biệt danh "Plus" từng được Apple sử dụng để biểu thị màn hình LCD 5,5 inch lớn hơn được sử dụng trên iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus. Các thiết bị không phải Plus đều được trang bị màn hình LCD 4,7 inch.

Thứ hai, Apple đã cung cấp cho iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch có kích thước tương tự như iPhone 14 Pro Max, cho phép những người có ngân sách eo hẹp hơn có cơ hội mua iPhone màn hình lớn. Điều quan trọng nhất mà Apple đã làm là trang bị cho iPhone 14 Plus một viên pin 4.325mAh, viên pin lớn nhất từng có trên iPhone vào thời điểm đó và cao hơn một chút so với dung lượng 4.323 mAh của pin trên iPhone 14 Pro Max.vTheo Apple quảng cáo "Thời lượng pin dài nhất của chúng tôi" trên iPhone 14 Plus.

Năm ngoái, Apple đã tặng cho iPhone 15 Pro Max viên pin lớn nhất từng được tìm thấy bên trong iPhone với dung lượng là 4.422mAh. Pin iPhone 15 Plus có dung lượng 4.383mAh. Đầu năm nay, Chuyên gia rò rỉ Majin Bu cho biết, pin trên iPhone 16 Plus sẽ giảm 8,6% xuống còn 4.006mAh. Điều này dường như chỉ có ý nghĩa nếu Apple tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh hơn cho iPhone 16 Pro Max giá cao hơn.

Màn hình lớn hơn cho dòng iPhone 16 Pro sẽ cần pin lớn hơn

Khi Majin Bu công bố con số dung lượng pin cho dòng iPhone 16 ra mắt vào 2024, vị chuyên gia rò rỉ này không đưa ra con số dành cho iPhone 16 Pro. Giờ đây, một người rò rỉ trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã đăng những gì anh ta cho là số liệu dung lượng pin của từng mẫu iPhone 16 series. Mặc dù, những con số do OvO Baby Sauce OvO đăng tải khớp với những con số do Majin Bu công bố, nhưng con số trước đây cũng bao gồm những gì ông nói là dung lượng pin của iPhone 16 Pro.

Vì vậy, theo OvO Baby Sauce OvO, dòng iPhone 16 2024 sẽ có các dung lượng pin như sau (số liệu về mẫu iPhone 15 tương đương và tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm dung lượng nằm trong ngoặc đơn):

iPhone 16: 3.561mAh (3.367mAh, +5,8%)

iPhone 16 Plus: 4.006mAh (4.383mAh, -8,6%)l

iPhone 16 Pro: 3.355mAh (3.290mAh, +2%)

iPhone 16 Pro Max: 4.676mAh (4.422mAh, +5,7%)

Có thể thấy, năm nay iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình lớn hơn lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch, đó là một lý do để mong đợi những mẫu máy đó sẽ được cung cấp dung lượng pin lớn hơn. Mặt khác, bộ xử lý ứng dụng (AP) A18 Pro sẽ được xưởng đúc của Đài Loan - TSMC sản xuất bằng nút xử lý 3nm thế hệ thứ hai (N3E). Điều này sẽ giúp chipset tiết kiệm năng lượng hơn so với A17 Pro AP năm ngoái được sử dụng trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Vẫn còn khoảng 5 tháng nữa trước khi dòng iPhone 16 được giới thiệu và năm ngoái chúng ta đã có một số tin đồn ban đầu về pin của dòng iPhone 15 nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Vì vậy, hãy xem những số liệu trong bài viết này có trở thành sự thật không khi dòng iPhone 16 mới ra mắt.