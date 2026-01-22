Một 'mỏ vàng' của Việt Nam vừa thu về hơn 17 tỷ USD: Các cường quốc đua nhau săn đón, Mỹ đóng góp hơn 3,6 tỷ USD

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng của Việt Nam trong tháng 12 đã thu về hơn 1,5 tỷ USD, tăng 7,4% so với tháng 11. Lũy kế trong cả năm 2025, mặt hàng này đã mang về cho Việt Nam hơn 17,5 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2024.

Xét về thị trường, Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,6 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước.

Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 2 ở mặt hàng này với hơn 3,2 tỷ USD, tăng 9%. Xếp thứ 3 là Hàn Quốc với hơn 1,9 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2024.

Trước đó trong năm 2024, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 15,1 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm 2023.

Dù ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang gặp khó khăn, xuất khẩu phụ tùng từ Việt Nam vẫn tăng, cho thấy vị thế của nước ta trong chuỗi sản xuất ô tô thế giới. Hiện Việt Nam có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất linh kiện, tạo việc làm cho hơn 600.000 người, trong đó khoảng 300 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại thị trường nội địa, ngành ô tô Việt Nam đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh. Số lượng xe ngày càng gia tăng kéo theo nhu cầu thay thế và nâng cấp phụ tùng.

Hiện các trung tâm ô tô lớn như Nhật Bản, Mỹ, EU và ngay cả Thái Lan cũng đang nhập khẩu dây cáp điện ô tô từ Việt Nam, khẳng định vị thế mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vật tư lắp ráp ô tô toàn cầu. Tỷ lệ thu mua linh kiện của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam đã tăng từ 28% lên 37% trong 10 năm qua.

Giới chuyên gia kinh tế nhận định, dư địa thị trường để phát triển ngành sản xuất và xuất khẩu linh kiện đối với các DN Việt là khá tiềm năng nếu như DN biết nắm bắt các cơ hội. Trong tương lai, xuất khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô sẽ là ngành đem lại giá trị xuất khẩu cao trong số các nhóm ngành tỷ USD ở Việt Nam.

Để nâng cao năng lực xuất khẩu linh kiện ô tô, cũng như tận dụng ưu đãi thuế quan từ FTA, nhiều ý kiến cho rằng cần liên kết, kết nối các DN với nhau và với các DN lớn trên thế giới để tạo dựng thị trường. Các chuyên gia đánh giá năm 2025 có nhiều cơ hội lớn đối với nhóm ngành linh kiện, phụ tùng ô tô phát triển bởi Việt Nam đang hội tụ được nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực.

Theo hoạch địch của Bộ Công thương, đến năm 2045, ngành này sẽ tập trung vào sản xuất xe điện, xe hybrid, xe sử dụng năng lượng tái tạo và nhiên liệu xanh. Mục tiêu đến năm 2030, xuất khẩu phương tiện và phụ tùng đạt khoảng 14 tỷ USD và đến năm 2045, con số này sẽ tăng lên 36 tỷ USD. Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam có thể vượt mục tiêu này sớm hơn 5 năm, do tốc độ tăng trưởng hai con số của lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ tùng những năm gần đây.