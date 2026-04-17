Một lập trình viên người Philippines vừa chia sẻ câu chuyện khiến cả cộng đồng phát triển phần mềm phải thở dài trên Reddit: sau 4 tháng miệt mài xây dựng một dự án từ giao diện đến cơ sở dữ liệu đã sắp hoàn thiện để chạy thử, anh bị sếp gọi vào phòng họp riêng và thông báo sa thải.

Lý do? Vị quản lý này vừa phát hiện ra công cụ lập trình AI Claude Code và đã tự tay viết lại toàn bộ dự án chỉ trong vài ngày, rồi kết luận rằng việc giữ một nhân viên như vậy là không đáng.

"Tôi không biết phải nói gì. Sếp hỏi tại sao tôi mất nhiều thời gian như vậy. Tôi giải thích rằng khi các yêu cầu trở nên phức tạp hơn, AI sẽ bắt đầu đưa ra những câu trả lời sai lệch - điều này đến từ kinh nghiệm thực tế của tôi. Nhưng ông ấy không hề tin. Ông ấy tin vào con trí tuệ nhân tạo mà mình vừa mới khám phá," anh lập trình viên này viết trong bài đăng đầy hoang mang.

Bài đăng trên Reddit của nhà phát triển mới bị sa thải

Phản ứng từ cộng đồng công nghệ gần như đồng thanh: đừng lo, chỉ cần chờ vài tháng nữa thôi. "Hãy nộp đơn lại khi hệ thống của họ sụp đổ vì quá phụ thuộc vào code do AI tạo ra. Lúc đó vai trò của bạn có lẽ sẽ là 'Chuyên gia dọn dẹp code AI'," một người bình luận châm biếm.

Người khác thì khuyên: "Đừng vội cắt đứt quan hệ. Tôi có linh tính họ sẽ quay lại tìm bạn. Tôi đã thử để AI viết code cho một dự án chỉ để kiểm tra. Nó tạo ra được thứ gì đó hoạt động được, cho đến khi yêu cầu trở nên phức tạp. Rồi vấn đề bắt đầu sinh ra vấn đề khác liên tục."

Những lời cảnh báo này không phải vô căn cứ. Một người làm trong ngành dịch thuật đã chia sẻ kinh nghiệm tương tự với công việc "chỉnh sửa bản dịch máy". "Nghe có vẻ ổn cho đến khi bạn nhận ra rằng 98% trường hợp, bạn buộc phải làm lại từ đầu vì AI dịch sai. Phần tồi tệ nhất là vì đó là công việc 'chỉnh sửa' nên giá chỉ bằng một phần mười so với dịch thật, nhưng bạn lại phải làm lại 90% công việc," anh này viết.

"Tôi đảm bảo chuyện tương tự sẽ xảy ra nếu bạn làm công việc sửa code AI. Phải xây lại từ đầu vì dự án không đáp ứng yêu cầu. Yêu cầu mới liên tục xuất hiện. Phạm vi công việc cứ phình to ra. Nhưng vì 'chỉ là sửa lỗi' nên họ trả thấp, khoảng một phần mười chi phí thực tế."

Một số chi tiết khác mà anh lập trình viên vừa bị sa thải chia sẻ sau đó càng khiến mọi người lo ngại: "Tôi thấy cách sếp xử lý dự án do AI viết. Ông ấy đang thay đổi trực tiếp trên hệ thống đang chạy. Chỉnh sửa ngay file trên máy chủ, không có môi trường thử nghiệm, không có kho mã nguồn, không có quy trình triển khai tự động. Giống như quả bom hẹn giờ."

Các lập trình viên kỳ cựu lập tức nhận ra đây là dấu hiệu của thảm họa sắp đến. Không có quản lý phiên bản, không có môi trường kiểm thử, không có quy trình triển khai - tất cả những gì cần thiết cho một dự án phần mềm bền vững đều bị bỏ qua.

Nhiều người trong cộng đồng cũng chỉ ra rằng viết phần mềm mới chỉ là phần dễ - phần khó thực sự là duy trì nó. "AI có thể làm cho ứng dụng hoạt động được ngay từ đầu. Nhưng khả năng bảo trì, bảo mật, và mở rộng quy mô sẽ là vấn đề về lâu dài. Bạn phải biết ít nhất là những kiến thức cơ bản," một lập trình viên có kinh nghiệm nhận định. "Một công ty sa thải cả đội phát triển vì AI. Một năm rồi họ vẫn chưa ra mắt được gì cả cho đến giờ hahaha," một người khác chia sẻ.

Lời khuyên chung nhất từ cộng đồng dành cho anh lập trình viên bị sa thải là: đừng cắt đứt quan hệ, hãy kết nối với sếp trên mạng xã hội nghề nghiệp, và chờ đợi. "Sau 4 tháng khi ông ấy không thể duy trì được đống code lộn xộn do AI tạo ra nữa, có thể ông ấy sẽ liên lạc lại với bạn. Lúc đó hãy nhân đôi mức lương bạn yêu cầu! Hahahah," một bình luận được bầu chọn cao khuyên. "Tăng gấp ba lần nếu bạn phải dọn dẹp code AI. Dọn dẹp đống lộn xộn của AI thường tẻ nhạt hơn nhiều so với xây dựng đúng cách từ đầu," người khác bổ sung.

Câu chuyện này phản ánh một hiện tượng đang diễn ra trong ngành công nghệ: nhiều nhà quản lý không am hiểu kỹ thuật đang có niềm tin mù quáng vào AI, cho rằng nó có thể thay thế hoàn toàn con người mà không nhận ra những giới hạn thực tế của AI, cũng như các yếu tố cơ bản của công việc mà họ đang làm.

Kết thúc câu chuyện, anh lập trình viên đã cảm ơn cộng đồng và nói: "Thật nhẹ nhõm khi thấy ngành này không tồi tệ như tôi nghĩ về việc code bằng AI. Không còn cách nào khác ngoài quay lại làm việc chăm chỉ! (À mà tôi cũng đã mua gói sử dụng Claude rồi hahaha)."