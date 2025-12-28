"Một mic bốn đầu" BOYA MAGIC mic không dây tích hợp AI giá chỉ 1,7 triệu đồng

Micro không dây tích hợp AI tiên phong trên thế giới với thiết kế có khả năng biến đổi hình dạng 4 trong 1 và được giới công nghệ đánh giá rất cao về tính tiện lợi. BOYA Magic hiện đã được phân phối toàn cầu thông qua các kênh bán lẻ chính thức và đã có mặt tại Việt Nam.

Boya Magic được thiết kế nhỏ gọn nhưng sở hữu năng lực thu âm vượt trội, thiết bị được dùng nhằm đơn giản hóa quá trình sản xuất nội dung một cách tối ưu, đảm bảo chất lượng âm thanh chuẩn studio (chuyên nghiệp) cho những video, livestream, podcast, phỏng vấn hay quay nội dung trên điện thoại di động, với thiết lập tối giản và gần như không cần thêm thiết bị phụ trợ khác.

Điểm đặc biệt, BOYA Magic có khả năng biến đổi, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều loại micro khác nhau. Độ dày micro chỉ 13mm, nặng 7g, có thể linh hoạt chuyển đổi giữa 4 cấu hình: micro cài áo (lavalier), micro cầm tay, micro để bàn và micro gắn máy quay. Dù bạn đang livestream bằng điện thoại, phỏng vấn ngoài đường, thu podcast tại bàn làm việc hay quay bằng DSLR, BOYA Magic đều hỗ trợ trơn tru và không phải thay đổi thiết bị.

Không những thế, BOYA Magic định nghĩa micro không dây như một công cụ tất cả trong một dành cho các nhà sáng tạo nội dung. Với dạng mic cài áo, thiết bị gần như "vô hình", cho khả năng thu giọng nói sạch và tự nhiên. Dạng micro tay cầm, cho phép người dùng bắt đầu ghi âm chỉ với một chạm mà không cần tháo bộ phát. Khi sử dụng ở dạng như micro để bàn, BOYA Magic mang lại khả năng thu âm 360° cân bằng, phù hợp cho podcast và họp trực tuyến. Khi micro gắn lên cold shoe của máy quay, thiết bị trở thành micro dạng shotgun nhỏ gọn, lý tưởng cho các buổi quay ngoại cảnh cực kỳ tiện lợi.

BOYA Magic gây ấn tượng khi kết hợp thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất thu âm đạt chuẩn phòng thu. Thiết bị hỗ trợ ghi âm ở độ phân giải 48kHz/24-bit, mang lại âm thanh giàu chi tiết, đồng thời sở hữu dải động rộng lên đến 144 dB, giúp tái tạo trọn vẹn cả những âm thanh tinh tế lẫn các khoảnh khắc có cường độ lớn.

Nổi bật trên BOYA Magic là công nghệ khử ồn AI theo thời gian thực, được vận hành bởi chip mạng nơ-ron sâu (DNN) và huấn luyện trên hơn 700.000 mẫu tiếng ồn khác nhau. Nhờ đó, thiết bị có khả năng nhận diện và loại bỏ tạp âm một cách chính xác, giữ giọng nói luôn rõ ràng trong nhiều điều kiện môi trường.

BOYA Magic cung cấp hai chế độ khử ồn linh hoạt, cho phép người dùng tối ưu trải nghiệm ghi âm theo từng ngữ cảnh sử dụng: chế độ Strong với khả năng giảm ồn lên đến -40 dB dành cho không gian ồn ào, và chế độ Light giảm đến -15 dB, phù hợp với môi trường yên tĩnh hoặc phòng thu.

Bên cạnh đó, bộ limiter thông minh kết hợp cùng track âm thanh dự phòng ở mức -12 dB giúp bảo vệ bản ghi khỏi hiện tượng quá tải và méo tiếng, đảm bảo chất lượng âm thanh ổn định và an toàn ngay cả trong những tình huống thu âm khó kiểm soát.

Mỗi bộ phát cho thời lượng pin lên đến 6 giờ, kèm hộp sạc tổng thời gian sử dụng lên đến 30 giờ. Thông qua ứng dụng BOYA Central, người dùng có thể tinh chỉnh các thiết lập như khử ồn, EQ và gain trực tiếp trên thiết bị di động.

BOYA Magic được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của BOYA MIC 2 và BOYA LINK 3, nhưng được tái thiết kế theo hướng nhỏ gọn và đa năng hơn. Thiết bị phản ánh xu hướng mới trong lĩnh vực thiết bị sáng tạo nội dung: tối ưu tính linh hoạt, giảm độ phức tạp khi thiết lập và thích ứng nhanh với nhiều bối cảnh sản xuất khác nhau.

Hiện tại, Boya Magic và hệ sinh thái sản phẩm Boya đã và đang được bán tại tất cả hệ thống phân phối lớn tại Việt Nam: CellphoneS, Thế giới di động hay sàn TMĐT uy tín Shopee với mức giá rất cạnh tranh và nhiều ưu đãi kèm theo. Tất cả sản phẩm BOYA đều được phân phối chính hãng bởi Phương Linh JSC và được bảo hành toàn diện 1 năm 1 đổi 1 (Lỗi NSX).