Một máy bay khổng lồ sải cánh dài 40m, cao 12m từng hạ cánh Tân Sơn Nhất: sức chở 12 chiếc ô tô, mang theo một thứ cực đặc biệt đến Việt Nam

Máy bay khổng lồ này đã di chuyển hơn 5.100 km để đến Việt Nam.

Sáng 2/5/2025, một chiếc C-130J-30 Super Hercules của Không quân Ấn Độ hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chở xá lợi Đức Phật từ New Delhi tới Việt Nam để phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Chuyến bay kéo dài khoảng 5.100 km.

Đây là lần đầu tiên xá lợi Đức Phật được đưa từ Ấn Độ tới Việt Nam. Theo thông tin từ Chính phủ Ấn Độ, xá lợi được khai quật tại Kapilavastu năm 1898 và được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ ở New Delhi. Việc đưa xá lợi sang Việt Nam được thực hiện theo nghi thức ngoại giao đặc biệt, với mức độ tôn kính tương đương chuyến thăm của một nguyên thủ quốc gia.

Chiếc máy bay thực hiện nhiệm vụ này là C-130J-30, phiên bản kéo dài của dòng vận tải cơ quân sự C-130J Super Hercules do Lockheed Martin phát triển.

Dài hơn 34m, chở tối đa hơn 21 tấn hàng

C-130J-30 có chiều dài khoảng 34,37m, sải cánh 40,41m và cao khoảng 11,84m. Trọng lượng cất cánh tối đa đạt khoảng 74,4 tấn, trong khi tải trọng hàng hóa tối đa vào khoảng 21,2 tấn. So với C-130J tiêu chuẩn, C-130J-30 được kéo dài thân thêm khoảng 4,6m, tương đương 15 feet.

Phần thân tăng thêm giúp khoang hàng có thêm không gian, cho phép máy bay mang tối đa 8 pallet hàng hóa, nhiều hơn 2 pallet so với phiên bản tiêu chuẩn. Khoang hàng của C-130J-30 dài khoảng 16,9m, rộng hơn 3,1m và cao khoảng 2,74m. Với cấu hình phù hợp, máy bay có thể chở tới 128 binh sĩ, 92 lính dù hoặc 97 cáng cứu thương.

Điểm đáng chú ý là C-130J-30 không được thiết kế đơn thuần để vận chuyển hàng hóa trên các sân bay lớn. Đây là máy bay vận tải chiến thuật, có khả năng hoạt động tại những đường băng tương đối ngắn hoặc điều kiện khai thác khắc nghiệt. Một tài liệu của Không quân Mỹ cho biết phiên bản này có thể cất, hạ cánh trên đường băng ngắn và khoảng cách hạ cánh trong một cấu hình tiêu chuẩn vào khoảng 914m.

Ảnh: Thịnh Nguyễn

Bốn động cơ cánh quạt, tốc độ gần 700 km/h

C-130J-30 sử dụng 4 động cơ Rolls-Royce AE 2100D3, kết hợp với các cánh quạt 6 lá bằng vật liệu composite. Đây là một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất của chiếc máy bay khi nhìn từ bên ngoài.

Máy bay có tốc độ hành trình tối đa khoảng 675 km/h. Với tải trọng 40 tấn, tầm bay vào khoảng 4.000 km theo thông số của Không quân Mỹ; Lockheed Martin công bố mức tầm bay khoảng 4.425 km ở cấu hình tải tương tự, tùy điều kiện khai thác.

Cấu hình 4 động cơ cánh quạt giúp C-130J-30 đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ, từ vận chuyển binh sĩ, hàng hóa, phương tiện, thả quân và hàng tiếp tế đến sơ tán y tế. Riêng thiết kế C-130J đã được sử dụng cho hơn 20 loại nhiệm vụ khác nhau trên toàn cầu.

Chiếc C-130J-30 của Không quân Ấn Độ thực hiện chuyến bay đưa xá lợi Đức Phật tới Việt Nam mang số hiệu KC-3802. Dữ liệu ảnh hàng không cũng ghi nhận chính máy bay này tại Tân Sơn Nhất ngày 1/5/2025.

Sau khi hạ cánh khoảng 7h40 ngày 2/5, xá lợi được đưa tới khu vực làm lễ tại sân bay trước khi được cung rước về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Từ Việt Nam, xá lợi tiếp tục được tôn trí tại một số địa điểm như núi Bà Đen, chùa Quán Sứ và chùa Tam Chúc trong thời gian lưu trú đến ngày 21/5/2025.