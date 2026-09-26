Một máy bay khổng lồ dài hơn 76 mét hạ cánh tại sân bay Nội Bài: Mũi có thể mở tung để “nuốt” trực thăng, bên trong chứa được 6 chiếc xe buýt cùng lúc

Ngày 17/3/2013, sân bay quốc tế Nội Bài từng đón một vị khách đặc biệt: chiếc Boeing 747-8 Freighter của hãng vận tải hàng hóa Cargolux. Máy bay hạ cánh lúc 18h45, sau hành trình từ Kuwait tới Hà Nội.

Theo thông tin được Cargolux công bố thời điểm đó, đây là chuyến bay thương mại đầu tiên bằng Boeing 747-8F của hãng tới Nội Bài. Sự kiện đồng thời đưa Hà Nội trở thành sân bay thứ 100 trên thế giới tiếp nhận Boeing 747-8 trong hoạt động khai thác thương mại.

Đáng chú ý, Cargolux không phải đến Hà Nội lần đầu vào năm 2013. Hãng đã khai thác thị trường này trước đó và từ đầu tháng 3/2013 tăng dịch vụ tới Hà Nội lên ba chuyến mỗi tuần. Điểm khác biệt của chuyến ngày 17/3 là lần đầu "Jumbo Jet" thế hệ 747-8F của hãng được đưa vào khai thác thương mại tại Nội Bài

Dài hơn 76 mét, bên trong chứa được 6 xe buýt

Chỉ nhìn vào các thông số của Boeing 747-8F cũng đủ thấy vì sao mẫu máy bay này thường được mô tả như một "gã khổng lồ" của ngành vận tải hàng không.

Theo Cargolux, Boeing 747-8F dài 76,25 m, sải cánh 68,45 m và cao 19,4 m. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay lên tới 449.056 kg, tức gần 449 tấn. Riêng tải thương mại tối đa có thể đạt 134.000 kg, tương đương 134 tấn.

Để dễ hình dung, nếu đặt hơn 6 chiếc xe buýt loại dài khoảng 12 m nối đuôi nhau, tổng chiều dài mới gần bằng thân chiếc 747-8F. Sải cánh hơn 68 m của máy bay cũng xấp xỉ chiều ngang 68 m của một sân bóng đá tiêu chuẩn.

Con số 134 tấn cũng cho thấy sức chở đặc biệt của chiếc máy bay. Nếu chỉ quy đổi về khối lượng, lượng hàng này tương đương khoảng 89 chiếc ô tô nặng 1,5 tấn. Tuy nhiên, đây chỉ là phép so sánh để hình dung quy mô, không có nghĩa 747-8F thực tế có thể xếp cùng lúc 89 ô tô vào khoang bởi việc chuyên chở còn phụ thuộc kích thước, cách bố trí và giới hạn chịu tải từng vị trí.

Không gian bên trong cũng rất lớn. Cargolux công bố khoang hàng chính của 747-8F có thể tích khoảng 692,7 m3, các khoang phía dưới khoảng 150,9 m3, cùng khoang bulk 14,5 m3. Tổng thể tích các khu vực chứa hàng vào khoảng 858 m3.

Đây cũng là lý do Boeing 747-8F được sử dụng cho nhiều chuyến hàng mà những máy bay thông thường khó đảm nhận.

Phần mũi có thể mở lên để đưa trực thăng vào bên trong

Một trong những thiết kế đặc biệt nhất của Boeing 747 phiên bản chở hàng nằm ngay ở phần đầu máy bay.

Do buồng lái được bố trí trên boong phía trên, tạo nên phần "gù" rất dễ nhận biết của dòng Boeing 747, phần mũi phía dưới có thể được thiết kế thành một cửa hàng hóa khổng lồ. Khi cần bốc dỡ hàng, toàn bộ cửa mũi được mở lên, cho phép những kiện hàng dài được đưa gần như thẳng theo trục thân vào bên trong.

Đây là lợi thế rất lớn đối với hàng siêu trường. Cargolux cho biết đội Boeing 747 của hãng được trang bị khả năng chất hàng qua cửa mũi và có thể tiếp nhận các kiện hàng dài tới 50 m trong những phương án vận chuyển phù hợp. Hãng từng xử lý cả những đoạn đường ray dài 27 m cùng nhiều loại máy móc công nghiệp quá khổ.

Đáng chú ý hơn, trực thăng cũng nằm trong nhóm hàng hóa Cargolux thường xuyên vận chuyển.

Cận cảnh quá trình nhận hàng của chiếc máy bay tại sân bay Việt Nam (Ảnh Tiktok)

Trên CV Power, hãng liệt kê ô tô, động cơ máy bay và trực thăng trong nhóm hàng cần kỹ thuật xử lý riêng. Cargolux cho biết đội Boeing 747 của mình có khả năng tiếp nhận tất cả các loại động cơ máy bay, đồng thời trung bình hiện vận chuyển khoảng hai trực thăng mỗi tuần trên mạng lưới toàn cầu.

Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa một chiếc trực thăng bất kỳ có thể được đưa nguyên trạng vào máy bay. Tùy từng loại, rotor và một số bộ phận có thể phải tháo rời, sau đó thân trực thăng được đặt trên hệ thống giá đỡ, pallet và chằng buộc chuyên dụng trước khi vận chuyển.

Chính thiết kế cửa mũi đặc biệt khiến cảnh một chiếc 747-8F tiếp nhận hàng hóa trông khá ấn tượng: phần đầu máy bay mở lên như một chiếc "miệng" khổng lồ, còn phương tiện hoặc cấu kiện được đưa sâu vào khoang chính bên trong.

Chuyến hạ cánh đưa Nội Bài trở thành sân bay thứ 100 của Boeing 747-8

Không chỉ gây chú ý bởi kích thước, chuyến Boeing 747-8F đến Hà Nội ngày 17/3/2013 còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Boeing và Cargolux.

Theo Boeing, Nội Bài trở thành sân bay thứ 100 trên thế giới tiếp nhận 747-8 trong hoạt động khai thác thương mại, cột mốc đạt được chỉ khoảng 16 tháng sau khi dòng máy bay này đi vào khai thác. Chiếc thực hiện chuyến tới Hà Nội thuộc Cargolux - cũng là khách hàng đầu tiên đưa Boeing 747-8F vào vận hành.

Đến nay, Boeing 747-8F của Cargolux vẫn tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam trên các chuyến hàng hóa quốc tế. Lịch khai thác tháng 9/2026 của hãng cho thấy Cargolux vẫn phục vụ cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất, trong đó 747-8F tiếp tục được bố trí trên một số chuyến kết nối Việt Nam với các trung tâm hàng hóa lớn như Hong Kong và Luxembourg.