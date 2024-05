Một mẫu xe máy đang giảm đến 16 triệu đồng tại Việt Nam!

Tại các đại lý xe máy ở Việt Nam, Yamaha Neo's, một mẫu xe máy điện, đang được bán với giá thấp hơn giá đề xuất từ nhà sản xuất khoảng 16 triệu đồng. Kể từ khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2022, doanh số bán hàng của Yamaha Neo's chưa đạt kỳ vọng, dẫn đến việc giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng. Động thái này nhằm tăng tính cạnh tranh và thu hút khách hàng trong bối cảnh thị trường xe máy điện đang ngày càng đa dạng về chủng loại và mẫu mã.



Điều này đến từ sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu xe máy điện khác như VinFast với nhiều chính sách ưu đãi. Bên cạnh đó là các mẫu xe mới từ Trung Quốc có giá cả hấp dẫn đã làm khó cho Yamaha Neo's, mặc dù đây là mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản và cũng được xuất khẩu sang châu Âu.

Giá niêm yết của mẫu xe Yamaha Neo's là 49,091 triệu đồng. Trước tình hình thị trường và để tăng tính cạnh tranh, nhiều đại lý Yamaha đã chấp nhận cắt giảm giá đáng kể, giảm hơn 16 triệu đồng so với giá đề xuất. Theo khảo sát tại một số đại lý, giá bán Yamaha Neo's hiện tại chỉ khoảng 33 triệu đồng, không kể chi phí liên quan khác như ra biển số.

Yamaha Neo's đang giảm giá sâu tại nhiều đại lý

Cụ thể, tại một số đại lý ở TP.HCM, giá bán cuối cùng sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh là 39,5 triệu đồng, vẫn rẻ hơn khoảng 10 triệu đồng so với giá đề xuất ban đầu. Chính sách giảm giá này phản ánh nỗ lực của các đại lý trong việc kích cầu mua sắm và giải quyết hàng tồn kho, đặc biệt khi mẫu xe này bị đánh giá là khó bán do giá cả không cạnh tranh so với các mẫu xe điện khác trên thị trường.

Dù với thiết kế nhỏ gọn và các trang bị cơ bản, nhưng mức giá này được coi là khá cao, đặc biệt khi xem xét thời gian sạc pin lên tới 9 tiếng để đạt đầy và khoảng cách di chuyển tối ưu là 72 km dưới điều kiện không vận tốc không đổi 30 km/giờ.

Đây là mẫu xe máy điện khá phù hợp với nữ giới

Thiết kế của Yamaha Neo's được đánh giá là mềm mại và cá tính, có thể phù hợp với nhóm khách hàng nữ giới ở đô thị cần một phương tiện di chuyển hàng ngày. Tuy vậy, việc sử dụng mẫu xe này cũng không hoàn toàn thuận tiện do hệ thống trạm sạc cho xe máy điện ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến.

Các tính năng như hệ thống đèn chiếu sáng LED, bảng đồng hồ LCD có khả năng kết nối smartphone qua ứng dụng Y-connect, cổng sạc USB, hệ thống khóa thông minh, và ngăn để đồ dưới yên rộng 27 lít là những điểm mạnh của Yamaha Neo's, nhưng dường như chưa đủ để tạo ra sức hút mạnh mẽ trên thị trường.