Một mẫu iPhone 16 mới ra mắt đang giảm giá cực mạnh

iPhone 16e chính thức lên kệ tại Việt Nam từ tháng 3/2025 với mức giá gần 17 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 128GB. Sau gần nửa năm có mặt trên thị trường, mẫu máy này hiện đã được các đại lý điều chỉnh xuống còn hơn 15 triệu đồng, tức giảm gần 2 triệu đồng chỉ trong vòng 5 tháng.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, iPhone 16e hiện được niêm yết ở mức 15,3 triệu đồng, tức giảm thêm 600.000 đồng so với giai đoạn cuối quý II. Đáng chú ý, mức giá này còn thấp hơn cả iPhone 15, mẫu máy thuộc thế hệ cũ hơn nhưng vẫn đang được bán ở mức 15,5 triệu đồng cho bản 128GB. Đại diện một đại lý bán lẻ lý giải, đợt điều chỉnh giá lần này đến từ động thái của các đại lý nhằm kích cầu giai đoạn Back to school, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với sản phẩm.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là dù rẻ hơn và sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá, iPhone 16e vẫn chưa thể tạo được sức bật tại Việt Nam. Điều này được cho là xuất phát từ thói quen tiêu dùng lâu nay của người Việt: Đa phần đều chuộng các phiên bản cao cấp như Pro hoặc Pro Max. Chính vì vậy, lượng tiêu thụ iPhone 16e chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số iPhone, không đủ tạo nên sự đột phá.

Nếu đặt lên bàn cân, iPhone 16e có ưu thế về cấu hình khi được trang bị chip A18, hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence cùng thời lượng pin cải thiện đáng kể. Nhưng iPhone 15 lại ghi điểm nhờ yếu tố “trẻ trung” trong thiết kế: nhiều màu sắc lựa chọn, màn hình Dynamic Island bắt mắt và cụm camera kép vốn được đánh giá cao trong tầm giá. Điều này khiến người dùng, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng chọn iPhone 15 nhiều hơn, dù nó thuộc thế hệ cũ.

Điều thú vị là trong khi Việt Nam chưa thực sự mặn mà với iPhone 16e, thị trường châu Âu lại đón nhận sản phẩm này khá tích cực.

Thị trường Châu Âu ghi nhận doanh số tích cực từ iPhone 16e.

Theo số liệu từ Counterpoint Research, chỉ trong tháng đầu tiên ra mắt, iPhone 16e đã lọt top 10 smartphone bán chạy nhất khu vực, đứng ở vị trí thứ 9. Sản phẩm chiếm 8% trong tổng số iPhone bán ra và 2% trên tổng doanh số smartphone tại châu Âu trong tháng 3. Riêng tại khu vực Tây Âu, iPhone 16e còn ghi nhận sức mua cao hơn đáng kể, chứng tỏ sự khác biệt rõ rệt trong thị hiếu giữa hai thị trường.

Nhìn chung, iPhone 16e đang gặp phải thế khó tại Việt Nam khi vừa phải cạnh tranh với đời cũ là iPhone 15, vừa chịu ảnh hưởng từ thói quen mua sắm thiên về các bản cao cấp của người tiêu dùng. Trong khi đó, sức hút ở châu Âu cho thấy sản phẩm này vẫn có chỗ đứng trên bản đồ toàn cầu, vấn đề chỉ nằm ở việc Apple sẽ phải làm gì để thay đổi tâm lý của khách hàng Việt trong thời gian tới.