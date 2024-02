Một mặt hàng từ Úc đổ bộ Việt Nam với giá rẻ chưa từng có, nước ta đứng top 3 'ông trùm' nhập khẩu của thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông về Việt Nam trong tháng 12 đạt 121.171 tấn với trị giá hơn 241 triệu USD, tăng 1,1% về lượng và tăng 1,7% về trị giá so với tháng trước đó. Lũy kế cả năm 2023, nước ta nhập khẩu hơn 1,3 triệu tấn bông, tương đương với hơn 2,8 tỷ USD, giảm 6,8% về lượng và giảm mạnh 29,7% về trị giá so với năm 2022.

Trị giá nhập khẩu giảm mạnh là do giá bông nhập về Việt Nam đã giảm xuống mức thấp trong năm 2023, đạt 2.117 USD/tấn, trong khi trong năm 2022, giá bông bình quân nhập về Việt Nam là 2.807 USD/tấn.

Về thị trường nhập khẩu, Úc đã vượt qua Mỹ trở thành nhà cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam trong năm 2023. Tính đến hết tháng 12, nước ta nhập từ Úc 467.718 tấn bông với trị giá hơn 1,01 tỷ USD, tăng 10,6% về lượng nhưng giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng nói bông nhập khẩu từ Úc có giá cực rẻ trong năm vừa qua với bình quân 2.173 USD/tấn, giảm 28% so với năm trước.

Mỹ là nhà cung cấp lớn thứ 2 của Việt Nam với 416.505 tấn bông, trị giá đạt hơn 912 triệu USD. Ấn Độ là nhà cung cấp bông lớn thứ 3 với 61.126 tấn, trị giá hơn 91 triệu USD.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Tính đến năm 2021, lượng bông Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ chiếm 25% tổng sản lượng xuất khẩu của Mỹ và là quốc gia nhập khẩu bông từ Mỹ nhiều nhất thế giới. Bông là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp xơ sợi và dệt may của Việt Nam.

Theo số liệu của Hiệp hội Bông Quốc tế (ICAC), giá bông sợi trung bình toàn cầu năm 2023 ước tính là 68,6 xu/lb, giảm 9% so với năm trước. Đây là mức giảm thứ ba liên tiếp kể từ năm 2021. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh do đại dịch COVID-19, trong khi sản lượng sản xuất vẫn cao hơn nhu cầu, dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung. Nhu cầu tiêu thụ bông sợi toàn cầu ước tính giảm 11% so với năm trước, xuống còn 22,9 triệu tấn trong năm 2023. Ngoài ra, giá cả bông sợi còn bị ảnh hưởng bởi giá cả các nguyên liệu thay thế như polyester và visco, chính sách thương mại của các quốc gia,...

Bước sang năm 2024, giá bông được dự báo sẽ có xu hướng tăng do nhu cầu dần hồi phục. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Mỹ, nước này sẽ cấp hạn ngạch nhập khẩu bông theo thuế suất trượt lên tới 750.000 tấn bông cho các công ty quốc doanh. Điều này càng góp phần thúc đẩy nhu cầu về bông sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Với xu hướng tăng của giá bông thế giới, dự báo, giá nhập khẩu bông nguyên liệu vào Việt Nam cũng sẽ nhích tăng. Cùng với đó, thị trường dệt may thế giới đang có dấu hiệu khởi sắc, dự báo nhập khẩu bông nguyên liệu vào Việt Nam cũng sẽ tăng trong thời gian tới. Nhu cầu tiêu thụ bông sợi toàn cầu năm 2024 sẽ tăng 7% so với năm trước, lên đến 24,5 triệu tấn.