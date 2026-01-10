Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam được EU cực kỳ ưa chuộng: xuất khẩu tăng gần 100%, Trung Quốc cũng tích cực săn đón

Không chỉ tăng trưởng hai con số, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đang cho thấy một “điểm rơi” đáng chú ý cuối năm: EU bứt tốc gần gấp đôi, Trung Quốc & Hồng Kông tăng mạnh, trong khi thị trường lớn nhất Hàn Quốc lại phát tín hiệu chững trong tháng 11.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2025 kim ngạch chả cá & surimi đạt 327 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024; riêng tháng 11/2025 đạt 35 triệu USD, tăng 5%. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xuất khẩu nhìn lại cấu trúc thị trường, mức độ cạnh tranh và chuẩn bị chiến lược đơn hàng cho năm 2026.

Hiện có hơn 50 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chả cá và surimi, trong đó một số doanh nghiệp dẫn đầu như Dalu Surimi, Kicoimex, Coimex… chiếm tỷ trọng đáng kể.

Dù tổng thể xuất khẩu các sản phẩm chả cá và surimi của Việt Nam trong 11 tháng duy trì đà tăng mạnh, nhưng diễn biến tháng 11 cho thấy tăng trưởng không còn đồng đều ở mọi thị trường. Một số thị trường chững lại theo chu kỳ tồn kho và sức mua, trong khi các điểm đến mới/đang lên lại tăng rất nhanh – đặc biệt là EU và Trung Quốc & Hongkong.

Xuất khẩu sang Hàn Quốc và Thái Lan trong 11 tháng đầu năm 2025 vẫn đang ở mức cao hơn so với cùng kỳ, tăng lần lượt là 11% và 16%. Tuy nhiên, trong tháng 11, xuất khẩu sang cả 2 thị trường này đều đang giảm so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu mà các doanh nghiệp phải lưu ý về biến động đơn hàng ngắn hạn, yêu cầu linh hoạt lịch giao, giá, chủng loại và tăng cường bám sát khách hàng/chuỗi bán lẻ.

Trong khi đó, EU đang là điểm sáng đáng chú ý đạt 32 triệu USD, chiếm 10%, tăng 91% trong 11 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt, Lithuania đạt 29 triệu USD, chiếm 9%, tăng 108% – mức tăng mạnh nhất trong các thị trường lớn.

Cùng với EU, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam sang Trung Quốc & Hongkong cũng đang tăng cao 46% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu sang Nhật Bản cũng tăng đáng kể 19% trong 11 tháng đầu năm 2025, đạt hơn 30 triệu USD. Với tính chất thị trường “chuẩn cao – ổn định”, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến phù hợp cho DN có năng lực kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất và phát triển dòng sản phẩm giá trị gia tăng.

Xu hướng cạnh tranh trên thị trường chả cá & surimi thế giới đang dịch chuyển theo 3 trục. Một là, sản phẩm tiện lợi (chế biến sẵn, dễ dùng, phù hợp bán lẻ và horeca). Hai là, chất lượng đồng đều & ổn định nguồn cung (đáp ứng hợp đồng dài hơn, giảm rủi ro khi thị trường biến động). Ba là, chuẩn hóa hồ sơ – truy xuất – yêu cầu kỹ thuật (đặc biệt với EU và các thị trường khó tính).

Dự báo, EU và Trung Quốc & Hồng Kông có thể tiếp tục là động lực tăng trưởng nhờ đà tăng mạnh 2025; tuy nhiên yêu cầu về tiêu chuẩn – hồ sơ (EU) và cạnh tranh giá/nhịp đơn hàng (Trung Quốc) sẽ cao hơn. Cùng với đó, Hàn Quốc và Thái Lan vẫn giữ vai trò trụ cột, nhưng biến động ngắn hạn có thể rõ hơn theo lượng tồn kho và mùa vụ.



