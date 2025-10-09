Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong tháng 9 đã thu về hơn 5,4 tỷ USD, giảm nhẹ 5,6% so với tháng trước đó. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, mặt hàng này đã thu về hơn 43,5 tỷ USD, tăng 4,1% so với 9T/2024.

Xét về thị trường, Trung Quốc đang là khách hàng lớn nhất của Việt Nam với hơn 10,2 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ đứng thứ 2 với hơn 8,3 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu điện thoại và linh kiện lớn thứ 3 với hơn 3 tỷ USD, tương ứng mức tăng 12% so với 9T/2025.

Ngoài những thị trường tỷ USD kể trên, điện thoại và linh kiện còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Anh, Đức, Hà Lan, Saudi Arabia, Mexico, Hồng Kông (Trung Quốc)… với kim ngạch hàng trăm triệu USD/thị trường. Sự chuyển dịch nêu trên cho thấy khả năng đa dạng hóa thị trường của ngành hàng điện thoại. Điều này cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp trong việc chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Trước đó trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt khoảng 53,9 tỷ USD, tăng 2,9% so với năm 2023, trong đó điện thoại nguyên chiếc là 30,2 tỷ USD và linh kiện là 23,71 tỷ USD. Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị điện tử toàn cầu nhờ dòng vốn FDI công nghệ cao và năng lực sản xuất ngày càng mở rộng.

Theo Ngân hàng Thế giới, xuất khẩu điện tử, máy tính, linh kiện và điện thoại tiếp tục đóng vai trò trụ cột, chiếm hơn 33% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Thành tích này đến từ việc thu hút dòng vốn FDI lớn vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và thiết bị thông minh với sự hiện diện ngày càng lớn của những tên tuổi toàn cầu như Samsung, LG, Foxconn, Amkor, Hana Micron. Các thương hiệu điện thoại nguyên chiếc có kim ngạch xuất khẩu cao bao gồm Samsung, Google, iPhone, Nokia và Xiaomi. Thương hiệu linh kiện điện thoại có kim ngạch xuất khẩu cao gồm Samsung, Cisco, LG và Sony.

Những số liệu trên cho thấy, bất chấp biến động thị trường toàn cầu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại vẫn là hai trụ cột giữ nhịp tăng trưởng thương mại quốc tế của Việt Nam trong năm 2025.

Trên bản đồ công nghệ thế giới, Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu máy tính, linh kiện và thứ 2 về xuất khẩu điện thoại di động. Tuy nhiên, trong chuỗi cung ứng của ngành, các doanh nghiệp Việt Nam đứng ở vị trí khâu sản xuất với giá trị gia tăng thấp.

Năm 2025, nếu duy trì được tăng trưởng như năm 2024, xuất khẩu điện tử có thể cán mốc 140-145 tỷ USD. Trở ngại lớn là những chỉ dấu không thuận tại Mỹ, với các chính sách thương mại mới dự kiến được ban hành. Nguy cơ bị vào tầm ngắm phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ sẽ lớn hơn, trong đó lĩnh vực điện tử cũng không ngoại lệ.