Một mã cổ phiếu bị bán tháo mạnh chưa từng có trong lịch sử hoạt động, vì đâu nên nỗi?

Cổ phiếu của Vinasun bị bán với khối lượng kỷ lục

Trong phiên giao dịch ngày 14/5, mã cổ phiếu VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) bất ngờ có một phiên giảm điểm cực sâu dù phiên trước đó ghi nhận mức tăng 1,44% và phiên giao dịch ngày 9/5 mã này tăng kịch trần.

Cùng với việc giảm điểm mạnh, cổ phiếu này bị bán ra với khối lượng kỷ lục, khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 2,7 triệu cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết. Lực bán chủ yếu đến từ khối ngoại với khối lượng bán ròng gần 2 triệu đơn vị.

Khả năng cao là cổ đông ngoại Tael Two Partners đã tranh thủ bán bớt cổ phiếu VNS trong phiên giao dịch này. Bởi lẽ, trước đó, quỹ ngoại này đã đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu VNS với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/5 đến 13/6/2024.

Việc cổ phiếu này giảm điểm ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 2024 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Vinasun sẽ chốt danh sách cổ đông là ngày 16/5 tới đây và thời gian thanh toán dự kiến vào 28/5/2024.

Đồ họa: PL

Vinasun hiện đang kinh doanh ra sao?

Tiền thân của Vinasun là Công ty TNHH Thương Dịch vụ và Lữ hành Tư Vấn Đầu Tư Ánh Dương Việt Nam được thành lập năm 1995 với vốn điều lệ là 300 triệu đồng.

Đến năm 2003, kinh doanh taxi được chính thức đưa vào hoạt động với thương hiệu taxi Vinasun, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam với vốn điều lệ là 8 tỷ đồng.

Địa bàn hoạt động cũng như thị trường mà Vinasun Corp đã và đang hoạt động là từ miền Trung vào miền Nam, cụ thể trải dài từ Thừa Thiên Huế cho tới Kiên Giang.

Tại thời điểm hiện nay, Vinasun Corp đang tập trung đẩy mạnh dịch vụ vận tải và lữ hành ở các thành phố lớn, trọng điểm nước ta như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Đồng Tháp – Vĩnh Long. Tính đến hết năm 2023, tổng số xe kinh doanh của công ty là là 2.800 chiếc, trong đó có 210 xe hoạt động theo mô hình hợp tác kinh doanh.

Trong cơ cấu cổ đông của công ty, cổ đông trương nước chiếm 79,91%, cổ đông nước ngoài chiếm 20,09%.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất của công ty, lợi nhuận sau thuế của Vinasun đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm 58% so với mức thực hiện trong cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của doanh nghiệp trong 8 quý, kể từ quý 1/2022.

Lý giải về vấn đề này, trong Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước của Vinasun cho biết, nguyên nhân là bởi tong quý 1/2024, do doanh thu của công ty giảm 14,5% so với quý 1/2023. Bên cạnh đó, công ty vẫn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ thêm cho anh em lái xe và đối tác. Điều này dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty quý 1/2024 đã giảm so với quý 1/2023.

Năm 2024, Vinasun đặt mục tiêu tổng doanh thu kinh doanh đạt 1.106 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh Vinasun Corp là 1.010,6 tỷ đồng, chiếm 90,83%, phần còn lại đến từ hoạt động kinh doanh của Vinasun Green.

Đồng thời, lợi nhuận của công ty dự kiến giảm sâu 47% xuống còn 81 tỷ đồng do lĩnh vực kinh doanh taxi năm nay chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt, cộng thêm công ty điều chỉnh chính sách hỗ trợ lái xe và tỷ lệ chia doanh thu.

Về kế hoạch đầu tư, Vinasun đặt mục tiêu số lượng xe đầu tư trong năm đạt khoảng 700 chiếc. Chủ yếu tập trung vào dòng xe cao cấp Hybrid của Toyota. Số lượng xe thanh lý và bán trả chậm cho anh em lái xe để kinh doanh dưới hình thức thương quyền khoảng 500 chiếc.

"Công ty sẽ chủ động điều chỉnh tăng giảm số lượng, chủng loại xe đầu tư và thanh lý cũng như điều phối hài hòa số lượng xe ở các mô hình và phương thức kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả của Công ty ở mức cao nhất", Báo cáo thường niên 2023 của Vinasun cho biết.