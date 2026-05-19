HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một lỗi vi phạm về biển số xe bị phạt tới 23 triệu đồng, tất cả chủ xe ô tô chú ý

Duy Anh
|

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa xử phạt 51 triệu đồng đối với lái xe, chủ xe ô tô gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký và vi phạm quy định về vượt xe.

Ngày 15/5 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, qua công tác tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông của quần chúng nhân dân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe, người điều khiển xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 36A-763.xx gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký, vượt xe không đúng quy định gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Chủ xe ô tô bị phạt tới 23 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Kết quả xác minh xác định: Trước đó, vào hồi 17 giờ 7 phút ngày 5/4, xe ô tô nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 36A-763.xx di chuyển trên đường Nguyễn Trãi đoạn gần nút giao với đường Hạc Thành - Phan Bội Châu thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá do anh M., sinh năm 1992, trú tại Phường Quảng Phú tỉnh Thanh Hoá điều khiển đã có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Xe ô tô anh M. điều khiển là mượn của chị L. sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, thực tế có biển kiểm soát ghi trong đăng ký xe là 36K-660.xx.

Chủ xe ô tô bị phạt tới 23 triệu đồng - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M. (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M. về các lỗi: điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký và vượt xe trong trường hợp không được vượt, tổng mức xử phạt đề xuất 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe.

Đối với chị T là chủ phương tiện, bị xử phạt 23 triệu đồng do giao xe cho người tham gia giao thông khi gắn biển số không đúng quy định.

Thông tin mới liên quan đến thẻ căn cước, tất cả người dân cần biết


Tags

cảnh sát giao thông

CSGT

chính sách mới

biển số xe

quy định mới

Cục Cảnh sát giao thông

phạt nguội

xử phạt giao thông

nghị định 168

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại