Con người thời xưa chưa có đủ kiến thức về sinh học và y học để giải thích về sự lão hóa và cái chết. Do đó, họ tin vào những điều huyền bí và kỳ diệu như thuốc trường sinh. Cái chết là điều bí ẩn và đáng sợ đối với con người, do đó họ luôn tìm kiếm những cách thức để trốn tránh nó. Ngày nay, con người đã có cái nhìn khoa học hơn về vấn đề trường sinh bất tử. Chúng ta hiểu rằng tuổi thọ của con người bị giới hạn bởi quy luật tự nhiên và không có loại thuốc thần kỳ nào có thể giúp con người trường sinh mãi mãi. Tuy nhiên, khoa học y học đang không ngừng phát triển với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của con người một cách an toàn và hiệu quả.