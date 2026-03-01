Một loạt giới chức cấp cao Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel?

Danh sách các quan chức cấp cao Iran được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel sáng 28/2.

“Trong các cuộc tấn công sáng 28/2, Israel đã tiêu diệt các chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các quan chức cấp cao của chế độ Iran, các quan chức cấp cao về hạt nhân. Và trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công hàng nghìn mục tiêu của Tehran”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một thông báo video gửi đến công chúng Israel được phát hành vào tối 28/2.

Ông Netanyahu tiếp tục nói rằng, Israel sẽ tạo điều kiện để người dân Iran “giải phóng mình khỏi xiềng xích của chế độ độc tài”.

“Chiến dịch mà Mỹ và Israel đang tiến hành chống lại Iran sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết, và sức bền là điều cần thiết”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel cũng khẳng định, chiến dịch này sẽ "dẫn đến hòa bình, hòa bình thực sự", đồng thời nhấn mạnh rằng, Israel đã tiến hành chiến tranh để "thay đổi căn bản" tình hình khi Iran đang trên đường sở hữu vũ khí hạt nhân, điều sẽ cho phép nước này gia tăng đáng kể các mối đe dọa đối với các nước láng giềng.

Trong bối cảnh các báo cáo này, quân đội Israel tuyên bố đã xác minh được cái chết của một số quan chức cấp cao Iran, bao gồm:

Ali Shamkhani , cựu Chỉ huy Hải quân IRGC và Tư lệnh Quân đội Iran, đồng thời là cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Mohammad Pakpour , Chỉ huy IRGC Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Pakpour đã lãnh đạo "kế hoạch tiêu diệt Israel" của Iran, và chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Israel.

Salah Asadi , người đứng đầu Cơ quan tình báo tại trụ sở chỉ huy khẩn cấp quân sự của Iran, và là sĩ quan tình báo cấp cao của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran. IDF cho biết, ông cũng tham gia vào “kế hoạch tiêu diệt Israel” của Iran.

Mohammad Shirazi , người đứng đầu Văn phòng quân sự của lãnh tụ Ali Khamenei từ năm 1989. Ông chịu trách nhiệm "liên lạc giữa các chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang và nhà lãnh đạo, và là một nhân vật trung tâm trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của chính quyền Iran".

Aziz Nasirzadeh , Bộ trưởng Quốc phòng Iran, kiêm cựu Tư lệnh Không quân và Phó Tham mưu trưởng Iran. Ông chịu trách nhiệm về “các ngành công nghiệp sản xuất tên lửa tầm xa và vũ khí được chuyển giao cho các lực lượng ủy nhiệm của chế độ, cũng như tổ chức SPND, tổ chức thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học”.

Hossein Jabal-Amelian , Chủ tịch SPND. Ông chịu trách nhiệm “phát triển các công nghệ và vũ khí tiên tiến cho chế độ”, và thúc đẩy “các dự án trong nhiều năm trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học”.

Reza Mozafari-Nia , cựu Chủ tịch đảng SPND. Ông "đã thúc đẩy các nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân".

Iran vẫn chưa xác nhận cái chết của bất kỳ vị chỉ huy nào trong số này.