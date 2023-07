Một loại quả “nhà trồng được” của Việt Nam gặp bão giá tại Ấn Độ: giá tăng hơn 445%, đắt đỏ hơn cả xăng

Ảnh minh họa

Ở Việt Nam, cây cà chua được trồng và tiêu thụ trên khắp cả nước. Hàng năm, diện tích chiếm 7-10% diện tích rau cả nước và chiếm 3-4% sản lượng rau. Việt Nam là 1 trong 3 nước có sản lượng sản xuất ngành rau quả lớn nhất trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Tuy nhiên năm nay tại Ấn Độ, thời tiết bất lợi tại Ấn Độ đã khiến giá cà chua tăng vọt kỷ lục. Người tiêu dùng giờ đây đang ví von những quả cà chua đang đắt đỏ hơn cả xăng tại quốc gia này.

Mưa lớn ở một số khu vực trồng trọt trọng điểm và nhiệt độ nóng hơn bình thường vào tháng trước đã ảnh hưởng đến sản lượng vụ mùa, khiến giá tăng gấp 5 lần trong năm nay. Cà chua thường trở nên đắt đỏ trong các tháng sản xuất kém là tháng 6 và tháng 7, nhưng tác động trong năm nay đã kinh khủng hơn cả.

Ở quốc gia đông dân nhất thế giới, cà chua và hành tây rất được ưa chuộng và là thành phần thiết yếu của các món ăn chính. Giá lương thực cao cũng có thể cản trở nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương.

Mạng xã hội ở Ấn Độ tràn ngập các meme liên quan đến cà chua. Một người dùng đã ví von cà chua đang chạy đua với xăng và dầu diesel, trong khi người khác nói rằng nhận được một chiếc iPhone miễn phí với mỗi kg cà chua. Giá bán lẻ cà chua ở New Delhi vào ngày 6/7 là 120 rupee (1,45 USD) một kg, so với 22 rupee vào đầu năm 2023, theo dữ liệu do Bộ thực phẩm tổng hợp. Ngược lại, xăng được bán với giá khoảng 96 rupee một lít ở thủ đô.

Nhà phân tích kinh tế Abhishek Gupta của Bloomberg cho biết trong một báo cáo, lạm phát lương thực ở Ấn Độ có thể tăng lên 4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6 từ mức 3,3% trong tháng 5. Ước tính này dựa trên giá cà chua, đậu và gạo tăng mạnh.

Sự tăng giá thậm chí còn thúc đẩy tội phạm. Một nông dân ở bang miền nam Karnataka đã báo cáo vụ trộm cà chua trị giá 150.000 rupee, theo tờ Hindustan Times.

Ông Rohit Kumar Singh, quan chức hàng đầu tại Vụ Người tiêu dùng của Bộ Thực phẩm cho biết, giá cà chua thường tăng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 và sau đó tăng trở lại vào tháng 10 đến tháng 11 do mùa sản xuất giảm ở các khu vực trồng trọt chính.

Ông nói: “Chúng tôi gọi đó là tính thời vụ trong giá cả hàng hóa. Giá sẽ bắt đầu giảm khi vụ thu hoạch bắt đầu từ tháng 8.”

Các bang miền nam và miền tây, chiếm gần 60% tổng sản lượng cà chua của cả nước, gửi sản phẩm dư thừa của họ sang các thị trường khác ở Ấn Độ tùy theo mùa.

Khi Chính phủ liên bang tìm kiếm một giải pháp dài hạn, họ cũng đang tham khảo ý tưởng từ công chúng để phát triển các công nghệ tiết kiệm chi phí và đảm bảo cà chua có sẵn với giá cả phải chăng.

Theo Bloomberg, FT