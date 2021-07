Một loại cây gây tranh cãi vì người thì khẳng định là món ăn tuổi thơ, số khác hoài nghi khi thấy đặc điểm lạ

Mới đây, có một clip trên TikTok chia sẻ về một loại cây trông khá quen nhưng có một chi tiết khiến nhiều người chần chừ không dám "gọi mặt chỉ tên" vì sợ nhận nhầm. Cây này thoạt nhìn có vẻ giống cây chua me nhưng có một bộ phận lại khiến ai nấy đều hồ nghi vì trông không giống với loại cây mà họ từng biết.



Cây này nhìn thì rõ là quen nhưng ai cũng chần chừ gọi tên vì lần đầu mới nhìn thấy củ của nó

Cây chua me (hay chua me đất) là loại cây mọc bò sát đất gắn liền với tuổi thơ của bao người. Lá chua me chia thành ba thùy và có vị chua, thường rất được tụi trẻ hái để ăn chơi, còn dùng để nấu canh và là món rất thích hợp để giải nhiệt mùa hè.



Loại cây trong clip cũng có phần lá và thân tương tự. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý chính là phần củ của cây. Nếu như chua me đất chúng ta thường biết tới là loại cây mọc lan ra, rễ nhỏ và không có củ thì cây trong clip lại gây chú ý bởi phần củ màu trắng.

Loại cây trong clip trông khá giống cây chua me đất

Chính phần củ này đã khiến nhiều người xem tỏ ra vô cùng hoang mang. Dù chủ nhân clip khẳng định rằng đây là cây chua me đất nhưng số khác lại tỏ ra vô cùng hoài nghi vì trước giờ cây chua me mà họ biết hoàn toàn không có củ, chỉ có phần rễ nhỏ mà thôi.

Cây chua me đất mà chúng ta từng biết đến là loại không có củ

Tuy nhiên, có nhiều bình luận lại nói đó chính là cây chua me đất, thuở nhỏ họ vẫn thường đào lên để ăn.

- Hồi nhỏ hay đi đào lên để ăn, cây này là cây chua me đó.

- Củ chua me ăn như củ đậu ý, ngọt ngọt, giòn giòn.

- Hồi bé em ăn củ này suốt. Còn thân và lá nấu canh chua, kho cá ngon tuyệt.

- Chua me đất chỗ nào đất tốt thì củ to, ăn ngọt đã lắm.

Hiện cái tên chuẩn nhất của loại cây này vẫn đang là chủ đề khiến dân tình bàn tán xôn xao.

