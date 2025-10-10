Một lô lớn súng trường tấn công AK-12K đã được giao cho khách hàng

Tập đoàn Kalashnikov đã giao một lô lớn súng trường tấn công AK-12K rút gọn (carbine), sử dụng đạn 5,45 x 39 mm cho khách hàng, hoàn thành sớm hơn dự kiến hợp đồng nhà nước.

Phiên bản mới của súng trường AK-12 được phát triển vào năm 2024 theo yêu cầu của các đơn vị tấn công và trinh sát thuộc Lực lượng Nhảy dù, được thiết kế để tác chiến ở tầm gần và trong môi trường đô thị.

Khẩu carbine này tự hào có độ chính xác cao, nó đã nhận được phản hồi tích cực từ các quân nhân trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. AK-12K được trang bị bộ giảm thanh tiếng ồn thấp (PMS) và hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 30 viên. Lần đầu tiên, bảng màu ngụy trang multicam được sơn cho loại vũ khí nhỏ này.

Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn KC - ông Alan Lushnikov nhấn mạnh rằng họ đã nhanh chóng thành thạo việc sản xuất hàng loạt phiên bản cải tiến mới và hoàn thành việc giao hàng trước thời hạn.

"Chúng tôi đã hoàn thiện việc sản xuất AK-12K rút gọn trong thời gian ngắn nhất có thể. Hơn nữa, các sản phẩm mới nhất đã được giao đến tay khách hàng trước hạn", ông Lushnikov nói.

Súng trường tấn công AK-12 và bản nhỏ gọn - AK-12K cùng AK-12SK.

AK-12K đáp ứng một nhu cầu quan trọng: là vũ khí nhẹ, cơ động cho các hoạt động trong không gian hạn chế: trong quá trình dọn dẹp chiến trường, chiến đấu tầm gần và chiến tranh chiến hào.

Nòng súng ngắn hơn nhưng độ chính xác vẫn được cải thiện, giúp bắn chính xác ở tầm gần, trong khi hệ thống PMS giảm tiếng súng trong các hoạt động tấn công. Số lượng băng đạn có thể mang theo tăng lên giúp cải thiện khả năng chiến đấu của tiểu đội mà không cần phải nạp đạn liên tục.

Xin nhắc lại, một phiên bản nhỏ gọn hơn của súng trường tấn công này là khẩu AK-12SK, cũng đã được phát triển. Nhờ báng súng nhẹ và chiều dài tổng thể ngắn hơn (750 mm ở tư thế chiến đấu và 500 mm ở tư thế cất gọn), súng đặc biệt phù hợp cho kíp xe, lính dù và lực lượng đặc nhiệm. Súng trường tấn công này nặng 3,2 kg.