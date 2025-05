Một lĩnh vực mà Việt Nam tự tin đạt 1 triệu tỷ đồng doanh thu: Tín hiệu vàng nhìn từ đảo ngọc Phú Quốc

Mục tiêu 1 triệu tỷ đồng doanh thu du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua đã chứng kiến sự bùng nổ của du lịch Việt Nam. Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch đã phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng mạnh 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025 ngành du lịch đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 980.000 - 1.050.000 tỷ đồng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên. Quý đầu năm, tổng lượt khách quốc tế đạt trên 6 triệu lượt, tăng trưởng 29,6% so với cùng kỳ. Du lịch nội địa cũng đạt kết quả đáng ghi nhận với việc phục vụ 35,5 triệu lượt khách.

Các tỉnh như TP.HCM, Kiên Giang, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hà Nội… ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng mạnh.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, toàn tỉnh đã đón gần 324.000 lượt khách thăm quan, du lịch (tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2024). Tổng thu từ du lịch đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Doanh thu du lịch trong dịp nghỉ lễ của Kiên Giang ước đạt 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tổng số gần 324.000 lượt khách đến thăm quan, du lịch tại tỉnh Kiên Giang, có hơn 28.500 lượt khách du lịch quốc tế (tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2024)… Khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt hơn 208.000 lượt, (tăng gần 17% so với cùng kỳ); khách lưu trú đạt hơn 115.000 lượt (tăng gần 23% so cùng kỳ)... Tổng thu từ du lịch đạt 986,4 tỷ đồng (tăng 67,2% so với cùng kỳ).

Riêng thành phố Phú Quốc ước đón hơn 150.000 lượt khách (tăng gần 20% so với cùng kỳ); trong đó khách quốc tế đạt gần 27.000 lượt (tăng 20,2% so với cùng kỳ)… Đây được xem là tín hiệu tích cực cho du lịch Phú Quốc khởi sắc trở lại trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, TP Hà Tiên đón trên 98.00 lượt khách; huyện Kiên Hải trên 23.000 lượt khách. Đặc biệt, TP Rạch Giá đón trên 10,5 ngàn lượt khách; trong đó có trên 1.300 lượt khách quốc tế…

Sức hút của đảo ngọc Phú Quốc

Một trong những lý do khiến cho nơi đây trở thành điểm đến thu hút khách du lịch đó chính là cảnh sắc tuyệt đẹp cùng các dịch vụ, sản phẩm du lịch được đầu tư bài bản, chỉn chu. Mới đây, Kiên Giang được vinh danh là một trong Top 10 "Điểm đến thân thiện nhất thế giới" thuộc giải thưởng Traveller Review Awards 2025 của Booking.com.

Trong đó, Phú Quốc – "trái tim" của hòn đảo ngọc tuyệt đẹp không chỉ đơn thuần là một điểm đến nổi tiếng với biển xanh và hoàng hôn rực rỡ, mà còn là nơi hội tụ những trải nghiệm lưu trú tiện nghi hiện đại song hành cùng sự mến khách nồng hậu, đáp ứng được mọi nhu cầu du lịch khác nhau của du khách trong và ngoài nước.

Theo nghiên cứu Dự đoán Du lịch năm 2025 của Booking.com, có tới 77% du khách Việt Nam quan tâm đến các chuyến đi có yếu tố kéo dài tuổi thọ hoặc phục hồi chuyên sâu, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn. Trong xu hướng đó, Phú Quốc nổi lên như một điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Các khu nghỉ dưỡng & Spa gần biển tại đây sẽ là lựa chọn phù hợp với nhu cầu tìm kiếm sự thư giãn.

Với bãi biển trong xanh, những khu chợ sôi động, những ngôi chùa yên bình và người dân đảo mến khách, Phú Quốc, Kiên Giang là một điểm đến lý tưởng để du khách tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình chậm rãi của nhịp sống nơi đảo xa.

Bên cạnh đó, với những du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa chân thực và sự kết nối bản địa, các homestay và nhà nghỉ tại Phú Quốc mang đến sức hút rất riêng, phù hợp tín đồ "xê dịch" tiết kiệm. Cũng theo Dự đoán Du lịch năm 2025 của Booking.com, 40% du khách trẻ Việt Nam ưu tiên các chuyến đi vừa giàu trải nghiệm văn hóa, vừa có chi phí hợp lý bên cạnh những tiện nghi cơ bản.

Bên cạnh đó, thành phố du lịch này cũng mang đến cho du khách rất nhiều lựa chọn như biệt thự và nhà nghỉ dưỡng, Bungalow ven biển hay các loại hình lưu trú xanh – đặc biệt thân thiện với môi trường.

Sự đa dạng về các loại hình lưu trú đã giúp Phú Quốc và Kiên Giang trở thành điểm đến lý tưởng. Bên cạnh đó, các sản phẩm văn hoá, du lịch tại đây cũng vô cùng phong phú với các điểm trải nghiệm như Tinh hoa Bắc bộ, Grand World… Tất cả trải nghiệm từ giải trí, vé máy bay hay đặt phòng, phương tiện di chuyển lại khá thuận tiện khi chỉ cần 1 nền tảng hỗ trợ là Booking.