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Một khu đô thị hiện đại, nằm sát vách Hà Nội bị điều chỉnh giảm gần 2/3 diện tích

Pha Lê
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Việc điều chỉnh này phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của khu vực.

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (nay thuộc phường Chũ và phường Phượng Sơn, thành phố Bắc Ninh).

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Chũ và Quy hoạch phân khu số 2 đô thị Chũ; đồng thời rà soát, tổ chức lại không gian kiến trúc, cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của khu vực.

Theo điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, khu vực lập quy hoạch có phía Bắc giáp khu đất sản xuất phường Chũ; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu dọc Quốc lộ 31; phía Đông giáp phường Chũ và phía Tây giáp khu đất sản xuất phường Phượng Sơn.

Một trong những nội dung điều chỉnh chủ yếu là giảm diện tích quy hoạch, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện trạng và giảm quy mô đất phải bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo đó, diện tích quy hoạch được điều chỉnh từ khoảng 59,01 ha xuống còn khoảng 20 ha. Cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh gồm khoảng 5,09 ha đất ở; 1,77 ha đất công trình công cộng, dịch vụ; 2,52 ha đất cây xanh, vườn hoa, mặt nước và 10,68 ha đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật…

Khu đô thị được định hướng phát triển theo tính chất khu đô thị dịch vụ mới hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở, dịch vụ, tiện ích công cộng và xã hội cho khu vực phía Tây phường Chũ và vùng lân cận.

Các khu chức năng chính gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở hỗn hợp và cao tầng; công trình công cộng như nhà văn hóa, trường học; công trình thương mại, dịch vụ; cùng hệ thống công viên, hồ nước, cây xanh và các không gian thể dục, thể thao.

Về tổ chức không gian, các khu nhà ở được bố trí gắn kết với khu dân cư hiện hữu; hệ thống cây xanh, vườn hoa được tổ chức xen kẽ trong các nhóm nhà ở, tạo không gian mở và cải thiện môi trường sống. Các tuyến giao thông nội bộ được quy hoạch kết nối với mạng lưới giao thông khu vực, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn, thuận lợi cho việc đi lại và tiếp cận các khu chức năng.

Quy hoạch cũng xác định các giải pháp về san nền, thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, viễn thông và vệ sinh môi trường. Các giải pháp cây xanh, mặt nước và kiểm soát tác động môi trường được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng không gian sống.

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UBND thành phố Bắc Ninh

thành phố bắc ninh

Quy hoạch

điều chỉnh

Hạ tầng

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