Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đã xuất khẩu 16 triệu USD nhuyễn thể có vỏ, tăng hơn 33% so với tháng trước đó. Tính đến hết tháng 4/2024, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam đạt 46 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu các nhóm mặt hàng chính đều tăng so với cùng kỳ.