Một khi mỹ nhân này bật chế độ sang thì cả Vbiz không ai làm lại, visual lẫn thần thái đều là tuyệt tác

Mộng Zu |

Nữ diễn viên cứ xuất hiện là hào quang áp đảo, lấn át mọi ánh nhìn.

Tối 15/4, thảm đỏ ra mắt bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh quy tụ đông đảo nghệ sĩ và giới làm nghề như Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hiền Ngô, Tuấn Trần, Hứa Vĩ Văn, Lynk Lee..., nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Giữa dàn khách mời diễn những bộ cánh lộng lẫy, nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến gần như chiếm trọn spotlight ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, chứng minh đẳng cấp nhan sắc và khí chất hiếm có của một mỹ nhân điện ảnh.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến tại sự kiện ra mắt phim

Tại sự kiện, diễn viên Hải Yến chọn cho mình bộ trang phục mang cảm hứng truyền thống với tông đỏ - xanh làm chủ đạo. Thiết kế nhiều lớp, chất liệu có độ ánh nhẹ kết hợp cùng họa tiết thủ công tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa sang trọng. Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo đỏ nổi bật, hòa cùng lớp áo khoác ngoài thêu hoa tinh tế, giúp visual của nữ diễn viên thêm phần quyền quý. Kết hợp với kiểu tóc búi gọn và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên đường nét thanh tú, làn da mịn màng và thần thái điềm tĩnh - thứ mà không phải ai cũng có thể "diễn" được.

Nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến chiếm spotlight ngay từ khi xuất hiện

Ở Đỗ Thị Hải Yến, sự sang trọng không đến từ trang phục mà toát ra từ khí chất. Chỉ cần ngồi yên giữa đám đông, cầm chiếc quạt tay hay bước đi trên thảm đỏ, cô vẫn khiến người đối diện khó rời mắt. Nhiều khán giả nhận xét rằng đây là kiểu nhan sắc càng nhìn càng cuốn, không phô trương nhưng lại có chiều sâu, càng phù hợp với những vai diễn mang màu sắc lịch sử, quyền lực.

Dưới phần bình luận, không ít ý kiến dành lời khen cho sự xuất hiện của nữ diễn viên: “Đây mới là khí chất hoàng hậu thật sự”, “Không cần làm gì nhiều vẫn nổi bần bật”, “Đúng kiểu sang từ trong ra ngoài”, hay “Nhìn là biết sinh ra để đóng vai quyền quý”. Thậm chí, nhiều người cho rằng giữa một thảm đỏ đông đúc, Đỗ Thị Hải Yến vẫn là cái tên tạo được dấu ấn rõ rệt nhất.

Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lấy bối cảnh tại Cố đô Hoa Lư, xoay quanh hành trình của 7 Hộ Linh Tráng Sĩ đưa 99 quan tài của Tiên Đế đi theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lừa kẻ thù có ý đồ phá hoại lăng mộ. Ẩn sau hành trình ấy là hàng loạt bí mật về di nguyện, sức mạnh và những sự thật có thể làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Không chỉ mang yếu tố lịch sử - tâm linh, bộ phim còn đặt trọng tâm vào lòng trung thành, sự hy sinh và khát vọng tự do, những giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh con người Việt.

Trong phim, nữ diễn viên vào Hoàng hậu họ Dương. Nhân vật được lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Dương Vân Nga - người phụ nữ gắn với bước ngoặt lịch sử đầu thời kỳ dựng nước, giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực giữa các triều đại. Dù sử sách ghi chép không nhiều, hình tượng Hoàng hậu họ Dương vẫn được truyền tụng với dung nhan phúc hậu, khí chất quyền quý. Và với những gì thể hiện trên thảm đỏ, Đỗ Thị Hải Yến được xem là lựa chọn đầy thuyết phục cho vai diễn này.

Nhắc đến Đỗ Thị Hải Yến, khán giả điện ảnh không còn xa lạ với một gương mặt vừa có nhan sắc, vừa có thực lực. Cô chạm ngõ điện ảnh từ năm 12 tuổi, ghi dấu với Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng và đặc biệt tạo cột mốc khi trở thành nữ diễn viên Việt đầu tiên đóng vai chính trong một dự án Hollywood - Người Mỹ Trầm Lặng (2002). Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua loạt tác phẩm như Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cánh Đồng Bất Tận,… những bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn ghi dấu tại các liên hoan phim quốc tế.

"Ông hoàng màn ảnh Việt" một thời chăm chỉ phụ vợ kém 8 tuổi bán nước hoa, 51 tuổi vẫn nuôi con mọn
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
