Khi làm nhiệm vụ chiến đấu trong khuôn khổ Chiến dịch quân sự đặc biệt, các thành viên kíp vận hành hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2 thuộc nhóm tác chiến "Trung tâm" đã phá hủy hơn 30 mục tiêu trên không tại khu vực Dobropillya.

Thông tin này được Cục Thông tin và Truyền thông Đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo.

Các mục tiêu bị phá hủy bao gồm bom dẫn đường phóng từ máy bay, tên lửa phóng loạt thuộc tổ hợp HIMARS và tên lửa hành trình không đối đất loại SCALP-EG và Storm Shadow.

Xe mang phóng tự hành của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2.

Tính cơ động cao của hệ thống Buk-M2 và hiệu quả trong tính toán cho phép phát hiện kịp thời tình hình trên không và tiến hành những cuộc tấn công vào các mục tiêu ở xa khu vực được bao phủ.

Các hoạt động tác chiến được tiến hành suốt ngày đêm. Khi phát hiện mục tiêu, kíp trắc thủ sẽ khóa đối tượng và theo dõi, sau đó phóng tên lửa dẫn đường đất đối không.

Nhờ tính chuyên nghiệp của các binh sĩ thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm, việc bảo vệ các vị trí của đơn vị pháo binh và xung kích, những tuyến đường hậu cần và khu vực phía sau khỏi cuộc tấn công đường không của Lực lượng vũ trang Ukraine được thực hiện một cách đáng tin cậy.

Hiện tại ngoài Buk-M2, Quân đội Nga đã triển khai cả biến thể nâng cấp Buk-M3 ngoài tiền tuyến. Ưu điểm lớn nhất của phiên bản này là tăng cự ly tác chiến từ 50km lên 70km, đạn đánh chặn nằm trong ống phóng nên có hệ số kỹ thuật cao hơn hẳn khi phải "lộ thiên" bên ngoài.