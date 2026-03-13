Hot girl Nhật Bản Kono Hono mới đây đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố sẽ chính thức giải nghệ vào ngày 31/5/2026, khép lại 4 năm hoạt động trong lĩnh vực của mình.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo người theo dõi, đặc biệt là những fan đã đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua.

Trên trang cá nhân mạng xã hội X, nàng hot girl đăng tải một bài viết khá dài để gửi lời thông báo tới người hâm mộ. Cô mở đầu bằng dòng chia sẻ đầy cảm xúc đồng thời nhanh chóng đưa ra quyết định chính.

Quyết định này đồng nghĩa với việc cô sẽ sớm khép lại hành trình 4 năm gắn bó với công việc - một tin tức khiến không ít fan cảm thấy tiếc nuối. Sở hữu ngoại hình ngọt ngào, gương mặt trong trẻo cùng phong cách trẻ trung, Kono Hono nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu xuất hiện. Nhờ hình tượng dễ gần và phong thái tự nhiên, cô đã xây dựng được lượng người hâm mộ ổn định không chỉ tại Nhật Bản mà còn ở nhiều quốc gia châu Á.

Nhìn lại hành trình của mình, Kono Hono không giấu được sự xúc động. Cô chia sẻ rằng 4 năm trước bản thân chỉ là một cô gái bình thường, nhưng đã quyết định "liều mình" thử sức với con đường hot girl đầy chông gai. Trong suốt quãng thời gian đó, cô đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, từ những ngày đầu bỡ ngỡ cho tới khi có được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Giờ đây, khi đưa ra quyết định rời đi, nữ hot girl cho biết cô cảm thấy như “tốt nghiệp khỏi một chương trong cuộc đời”. Theo lời cô, việc giải nghệ không chỉ đơn thuần là dừng lại một công việc, mà còn giống như khép lại một giai đoạn thanh xuân quan trọng.

Điều khiến người hâm mộ càng tiếc nuối là hot girl này cũng thừa nhận rằng hiện tại cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai. Sau khi rời khỏi các hoạt động trước công chúng, cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ về con đường tiếp theo trong cuộc sống.

Theo một số phân tích trong cộng đồng người theo dõi, việc 31/5 được chọn làm thời điểm giải nghệ không phải ngẫu nhiên. Đây là cột mốc tròn 4 năm kể từ khi cô bắt đầu xuất hiện với tư cách như một hot girl thực thụ, vì vậy nữ hot girl có thể xem đây như một dấu mốc khép lại trọn vẹn một chặng đường.