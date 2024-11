Một hòn đảo của Việt Nam dự kiến xây quảng trường, có đường đi bộ dọc biển dài hơn 1km

Sáng 2/11, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) Trần Minh Khoa đã tới phường An Thới để khảo sát một số dự án trọng điểm tại khu vực này trong tương lai.

Buổi khảo sát được xem là bước đi tiếp theo của chính quyền địa phương để gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho du khách, người dân, sau khi đưa ra một loạt biện pháp quyết liệt để lấy lại cảnh quan đô thị, xử lý các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng tới cảnh quan chung tại một khu vực có nhiều tiềm năng phát triển du lịch như phường An Thới.

Trong buổi khảo sát, ông Trần Minh Khoa cho biết: Hiện nay, Thành phố cũng đang thực hiện giải tỏa bãi đất đỏ ở khu vực An Thới để làm thành một bãi tắm công cộng phục vụ bà con và du khách.

Lãnh đạo Phú Quốc nói thêm: Song song với bãi tắm sẽ có khu vực quảng trường biển và trục cảnh quan để đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn. Đây là một việc làm hết sức quan trọng mà Thành phố và phường An Thới đã và đang triển khai quyết liệt, để trong thời gian ngắn tới sẽ dọn dẹp bãi biển, không còn tình trạng lấn chiếm bãi biển gây tình trạng nhếch nhác.

Ông Khoa cũng nhấn mạnh cần triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhất có thể để Đảo Ngọc tăng thêm sức hút với du khách trong và ngoài nước, có thêm cơ sở hạ tầng để đón lượng khách quốc tế tới Phú Quốc ngày càng tăng cao.

Hai dự án được “hé lộ” trong chuyến khảo sát lần này của lãnh đạo thành phố gồm quảng trường biển tại khu vực Bãi Đất Đỏ và bệnh viện quốc tế An Thới.

Quảng trường biển sẽ được quy hoạch gồm đường đi bộ kéo dài 1,3 km dọc theo bờ biển và trục quảng trường hướng biển kết nối từ đường chính. Trục quảng trường hướng biển sẽ tạo ra không gian công cộng để có thể trình diễn nhạc nước, ánh sáng, các lễ hội, carnival ngoài trời.

Sau đó, du khách sẽ tới trục đi bộ sát biển, kết nối các công trình gồm nhà hát Trai tai tượng, quảng trường Sao Biển - trái tim khu vực, đặt theo tên của một trong những sinh vật biểu tượng của Phú Quốc. Ngoài ra, tại đây còn có trung tâm triển lãm quốc tế đại dương, các nhà hàng, quán bar và các không gian triển lãm ngoài trời…

Tổng diện tích của dự án dự kiến lên tới 12 ha.

Phú Quốc sẽ có hai dự án mới

Còn bệnh viện quốc tế An Thới sẽ bao gồm các tiện ích chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế cùng thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Dự án khi ra mắt sẽ hoàn thiện chuỗi tiện ích, tạo ra hạ tầng đồng bộ tại An Thới, đáp ứng nhu cầu bảo đảm về sức khỏe và các dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp cho toàn bộ người dân và khách du lịch tại Phú Quốc.

Theo ông Trần Minh Khoa, hệ thống chăm sóc sức khỏe luôn là vấn đề được du khách đưa lên hàng đầu. Một trung tâm nghỉ dưỡng du lịch kết hợp với công tác chăm sóc sức khỏe tốt sẽ tạo ra yếu tố đồng bộ để du khách yên tâm vui chơi, nghỉ dưỡng tại điểm đến. Lãnh đạo địa phương đặt nhiều kỳ vọng vào dự án bệnh viện quốc tế An Thới.

Theo báo cáo của UBND TP Phú Quốc, 6 tháng đầu năm 2024, địa phương này đón 3,33 triệu lượt khách du lịch, đạt 95,14% so kế hoạch, tăng 1,85% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 499,17 nghìn lượt, đạt 99,83% so kế hoạch, lăng 44,35% so cùng kỳ. Đặc biệt, trong 6 tháng năm 2024 thành phố Phú Quốc đã đón 3 chuyến tàu du lịch quốc tế với 3.299 khách du lịch.

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản ước dạt 2.171,6 tỷ đồng, đạt 49,36% kế hoạch, tăng 1,52% so cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng ước đạt 9.468,08 tỷ đồng, đạt 44,86% kế hoạch, lăng 2,05% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 22.220,55 tỷ đồng, đạt 52,45% kế hoạch, tăng 15,21% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.698 tỷ đồng, đạt 50,53% kế hoạch, tăng 7,52% so cùng kỳ; doanh thu Dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 8.955,55 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch, tăng 38,27% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạl 2.190,58 tỷ đồng, đạt 47,21% kế hoạch, tăng 0,59% so cùng kỳ; Xây dựng ước đạt 7.277,5 tỷ đồng, đạt 44,2% kế hoạch, tăng 2,5% so cùng kỳ.