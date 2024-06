Một học sinh gặp phải sự cố đáng tiếc trong kỳ thi lớp 10: Phụ huynh lo lắng đi hỏi khắp nơi, mong cộng đồng mạng cho ý kiến

Mới đây, một phụ huynh có bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, phụ huynh này có con thi lớp 10 năm nay. Chị cho biết, trong buổi sáng con mình thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên ở tỉnh môn Toán đã gặp sự cố.

"Sau khi viết hết trang 1 của giấy thi thì con phát hiện trang 2 trắng trơn không có in hàng kẻ gì nên con báo giám thị. Giám thị đổi giấy thi và con chép lại mất hết 10 phút. Cuối giờ con còn 1 bài toán, con bảo có thể làm được nhưng không kịp làm. Con xin cô bù giờ do sự cố những không được ", phụ huynh này cho hay. Chị phân vân trong trường hợp của con mình thì lỗi là do con không kiểm tra giấy thi hay do giám thị chưa xử lý đúng, gây thiệt thòi cho thí sinh, và nếu là do lỗi của giám thị thì nên làm sao để lấy lại quyền lợi cho con.

Sau khi đọc câu chuyện phụ huynh này chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã để lại ý kiến. Hầu hết đều bày tỏ sự tiếc nuối cho thí sinh này khi không may gặp phải sự cố có thể gây ảnh hưởng đến kết quả thi. Tuy nhiều, nhiều phụ huynh cũng chỉ ra rằng, em học sinh đã có sự thiếu sót khi không kiểm tra kỹ đề thi, giấy thi. Khi phát hiện sự cố, thay vì hỏi rõ giám thị cách xử lý, rồi làm tiếp bài thi sang tờ giấy thi mới thì lại chép lại bài, gây mất thời gian. Bên cạnh đó, giám thị cũng có sự thiếu sót khi chưa hướng dẫn thí sinh cách xử lý sự cố đúng đắn.

Chia sẻ của phụ huynh

"Trường hợp này học sinh hoàn toàn có thể xin thêm giấy, viết tiếp sang tờ thứ 2 và nộp 02 tờ. Sự cố sẽ được ghi vào biên bản, sau đó bài thi được mang ra hội đồng chấm chung để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Giám thị yếu nghiệp vụ coi thi nên không biết cách hướng dẫn thí sinh. Thí sinh cũng có lỗi không kiểm tra trước khi làm bài (giám thị sẽ nhắc kiểm tra đề và giấy trước khi làm bài)", một phụ huynh để lại bình luận .

Ảnh minh hoạ

Nói về sự cố này, một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trông thi lớp 10 công lập ở Hà Nội cũng cho biết, khi phát giấy thi trước 10 phút và đề thi trước 5 phút cho học sinh, giám thị sẽ nhắc thí sinh kiểm tra giấy thi và đề, hướng dẫn ghi thông tin và gập giấy thi đúng quy định. Bên cạnh đó, khi trống đã đánh, giám thị không có quyền cho thí sinh thêm thời gian làm bài. Vì vậy, ngay từ đầu thí sinh đã mắc lỗi là không kiểm tra kỹ giấy thi.

Đây cũng là bài học lớn mà các thí sinh khác phải rút kinh nghiệm một khi bước chân vào phòng thi. Các em được cho thời gian để kiểm tra giấy thi, đề thi trước khi đặt bút làm bài, vậy nên hãy kiểm tra kỹ xem có bất kỳ sai sót, lỗi in ấn nào không,... để không gặp phải những sự cố đáng tiếc.