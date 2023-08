Một Hoa hậu khiến người nước ngoài phải trầm trồ: Nhắm mắt lại, chỉ nghe giọng cô ấy thì tưởng người Anh đang nói chuyện

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Hoa hậu Mai Phương đã có màn final walk đầy ấn tượng. Sau khi kết thúc những bước đi cuối cùng trên cương vị đương kim Hoa hậu, người đẹp sinh năm 1999 có những chia sẻ xúc động về hành trình của mình.

Xuất hiện trên nền nhạc ca khúc Give Me A Chance do chính mình thể hiện, Mai Phương gửi lời cảm ơn những tình cảm mà mọi người dành cho mình trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, phần trò chuyện bằng tiếng Anh của người đẹp với Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska gây nhiều chú ý. Như mọi khi, trình độ tiếng Anh lưu loát, trôi chảy của Hoa hậu Mai Phương lại khiến dân tình phải khen nức nở.

"My dear Karolina, welcome back to my homeland Vietnam. You were there witnessing me being crowned as Miss World Vietnam and I'm standing here so humbly grateful for the journey i've had. Today i'll be taking my new steps with full pride and whatever comes tomorrow, i shall move with grace and act with love", Hoa hậu Mai Phương xúc động nói.

Người nước ngoài nghe Hoa hậu Mai Phương nói tiếng Anh

(Tạm dịch: Karolina thân mến, chào mừng bạn trở lại quê hương Việt Nam của tôi. Bạn đã chứng kiến tôi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam và hiện tại tôi khiêm tốn đứng đây, biết ơn hành trình mình đã trải qua. Hôm nay, tôi sẽ bước những bước mới với niềm tự hào lớn lao và dù ngày mai có ra sao, tôi sẽ bước tiếp đầy duyên dáng và hành động với tình yêu thương).



Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại phản ứng của người nước ngoài khi nghe phần trò chuyện trên của Mai Phương. Tất cả những người nước ngoài được xem clip đều không ngừng trầm trồ, liên tục gật gù trước cách nói lưu loát, phát âm tự nhiên như người bản xứ của nàng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Một số bình luận của nước ngoài như:

- "Nếu như bạn nói cô ấy sinh ra ở Mỹ, tôi sẽ tin đấy, cô ấy nói giống như người bản địa";

- "Phát âm của cô ấy, cả từ vựng, thậm chí cả cách cô ấy sử dụng câu, có thể nói là cô ấy khá thoải mái với tiếng Anh";

-"Cô ấy nói khá giống người Anh";

- "Tôi nghĩ nếu bạn đưa clip cho ai đó không biết, họ có thể nghĩ tiếng Anh là ngôn ngữ chính của cô ấy";

- "Nếu bạn nhắm mắt lại, có thể nghĩ cô ấy là người Anh".

Hoa hậu Mai Phương có IELTS 8.0.

Được biết, Mai Phương luôn được đánh giá là nàng hoa hậu tài sắc. Người đẹp sinh năm 1999 từng đoạt giải Học sinh Giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016 và 2017, đạt IELTS 6.5 từ khi học lớp 11 và đạt IELTS 8.0 vào tháng 4/2022.

Thời điểm mới đăng quang, nàng hậu từng bị nghi ngờ về học vấn. Cụ thể cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai nhưng trên hồ sơ lại để đang theo học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã lên tiếng giải đáp về vấn đề này trong một buổi giao lưu với truyền thông:

"Vào năm nhất Đại học gia đình của em mong muốn em sẽ đi du học. Tuy nhiên thời điểm đó thì giấy tờ của Mai Phương gặp một chút trục trặc cho nên em mới suy nghĩ nếu như mà mình chọn học Đại học bây giờ thì đồng nghĩa với việc giấy tờ xong xuôi thì mình sẽ chưa kịp hoàn thành xong, việc học sẽ bị dang dở.

Nên em đã chọn hệ Cao đẳng để mình hoàn thành trong 3 năm và chọn học gần nhà để tiện bố mẹ chăm sóc. Nhưng mà sau khi hoàn thành xong thì em lại muốn đi thi Miss World Vietnam nên em mới quyết định sẽ nộp đơn vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Tại đây em học hệ liên thông lên Đại học".

Nàng hậu cũng tiết lộ thêm bản thân đã từng phải bảo lưu 2 lần để tham gia thi Miss World Vietnam 2022. Bên cạnh đó, người đẹp cũng tiết lộ mình chưa học lên thạc sĩ nhưng sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch sau khi thực hiện nhiệm kì hoa hậu thật tốt.