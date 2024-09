Một hãng xe moto Trung Quốc tại Việt Nam nghĩ rằng xe máy cũng cần được trang bị dây an toàn tương tự như trên ô tô!

Theo ý tưởng này, người lái sẽ được giữ chặt trên yên xe trong trường hợp phanh gấp hoặc tai nạn trực diện. Tuy nhiên, điều này đang gây ra nhiều tranh cãi, khi câu hỏi về tính thực tiễn và an toàn của hệ thống này vẫn chưa có lời giải đáp.

CFMoto giới thiệu bằng sáng chế của mình trên xe máy touring 1250 TR-G.



Sáng chế gây tranh cãi

Theo bằng sáng chế của CFMoto, hệ thống dây an toàn sẽ hoạt động tương tự như trên ô tô, giúp giữ chặt người lái trên yên xe khi xảy ra va chạm. Thậm chí, chiếc xe máy sẽ đóng vai trò như một "vùng hấp thụ lực" để giảm thiểu tác động trực tiếp lên người lái trong trường hợp xảy ra va chạm với các vật thể cứng. Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh những vụ va chạm giữa xe máy và ô tô do hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) trên ô tô kích hoạt ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, một điểm bất lợi lớn đối với việc áp dụng công nghệ này vào xe máy là tính chất khác biệt của việc điều khiển hai bánh. Trên ô tô, người lái không phải lo lắng về việc mất thăng bằng khi phanh gấp, trong khi với xe máy, sự chuẩn bị về thể chất và định vị là rất quan trọng. Nếu người lái xe máy không sẵn sàng, hệ thống AEB có thể gây ra các tình huống nguy hiểm không lường trước.

Thiết kế này thể hiện việc sử dụng hai giá đỡ chắc chắn ở mỗi bên ghế lái.

Hệ thống hoạt động như thế nào?

Bằng sáng chế của CFMoto đề xuất một loạt các cơ chế giữ người lái trên yên xe. Một trong số đó là hệ thống lò xo nằm bên trong bình xăng xe, giúp giảm thiểu sự dịch chuyển theo chiều dọc nhưng vẫn cho phép xe dịch chuyển ngang khi cần thiết. Một phiên bản khác của thiết kế này sử dụng một dây đai vải cố định phía sau yên xe và gắn với người lái thông qua một khóa móc. Dây đai này có khả năng nhả ra trong trường hợp xe bị va chạm ngang, nhưng sẽ giữ người lái an toàn trong những tình huống phanh gấp hoặc tai nạn trực diện.

Ben Purvis, một chuyên gia xe máy tại Cycle World , nhận định rằng với những tiến bộ như vậy, xe máy trong tương lai có thể được trang bị hệ thống AEB riêng. Điều này có nghĩa là xe máy có thể tự động phanh trong những tình huống cần thiết mà không làm người lái bị hất văng khỏi yên xe.

Ý kiến trái chiều từ cộng đồng

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi về tính an toàn thực sự của hệ thống này. Những người có kinh nghiệm lái xe máy đều hiểu rằng, trong nhiều trường hợp, việc rời khỏi xe nhanh chóng khi xe ngã là điều cực kỳ quan trọng để tránh bị thương nặng. Một hệ thống dây an toàn dù chỉ giữ lại người lái trong một thời gian ngắn có thể gia tăng nguy cơ chân bị kẹt dưới xe, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Hơn nữa, trong trường hợp hệ thống lò xo bị hỏng hoặc kẹt bởi các mảnh vụn sau va chạm, nó có thể biến thành mối nguy hiểm cho người lái thay vì bảo vệ họ. Các thanh giữ người lái có thể bị gãy hoặc uốn cong, gây tổn thương nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn. Điều này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của công nghệ trong những tình huống khẩn cấp, nơi mà từng giây đều có ý nghĩa.

Liệu đây có phải là giải pháp an toàn?

Dù CFMoto có ý định tốt khi đề xuất giải pháp này, nhưng thực tế là xe máy và ô tô là hai loại phương tiện rất khác nhau. Những hệ thống an toàn được thiết kế cho ô tô không thể áp dụng một cách máy móc cho xe máy, bởi tính chất điều khiển và yêu cầu của hai loại phương tiện này hoàn toàn khác biệt. Trong khi ô tô có thể cung cấp một môi trường an toàn hơn nhờ các hệ thống bảo vệ chủ động và bị động, xe máy lại đòi hỏi sự tập trung tối đa của người lái, cả về mặt thể chất và tinh thần.

Như biên tập viên Loz Blain nhận xét, một số người thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi bị hất ra khỏi xe trong những tình huống khẩn cấp, thay vì bị giữ lại trên yên xe và đối mặt với nguy cơ tổn thương nghiêm trọng. Điều này đặc biệt quan trọng khi xe máy không có những bộ phận hấp thụ xung lực tương tự như ô tô.

CFMoto, một thương hiệu xe máy nổi tiếng từ Trung Quốc, đã có sự hiện diện tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên mức độ phổ biến và thành công của hãng tại đây vẫn còn khá hạn chế. Dù là một trong những hãng xe máy có tầm ảnh hưởng tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, CFMoto chưa thực sự tạo được sự đột phá tại thị trường Việt Nam – nơi người tiêu dùng vẫn ưu tiên các thương hiệu xe máy Nhật Bản như Honda, Yamaha hay Suzuki.

Dù hệ thống dây an toàn của CFMoto có thể là một bước tiến trong việc nghiên cứu các giải pháp an toàn cho xe máy, nhưng tính khả thi và hiệu quả của nó vẫn cần được kiểm chứng thực tế. Trong khi công nghệ này có thể giảm thiểu thương tích trong một số trường hợp, nó cũng có thể mang đến những nguy cơ mới, đặc biệt là trong tình huống tai nạn phức tạp. Đối với những người đam mê xe máy, việc duy trì sự chủ động và tập trung cao độ vẫn là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn trên những cung đường.

Tóm lại, sáng chế này là một dấu hiệu tích cực của sự đổi mới trong ngành xe máy, nhưng để nó thực sự trở thành một giải pháp khả thi, còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu và đánh giá cẩn trọng hơn.