Một hãng xe đang bán hàng tại Việt Nam ra mắt SUV điện cỡ nhỏ: Giá khởi điểm dưới 400 triệu đồng, một lần sạc đi 610 km

Hãng xe MG thuộc tập đoàn SAIC vừa chính thức trình làng mẫu SUV điện cỡ nhỏ mới mang tên MG 4X tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện thuần túy "Nebula" của SAIC, hướng tới nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và khả năng vận hành tối ưu.

MG 4X được phân phối với 4 phiên bản, giá bán niêm yết dao động từ 99.800 – 116.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 14.700 – 17.200 USD, quy đổi từ 387 - 452 triệu đồng). Trong giai đoạn ưu đãi ban đầu, mức giá khởi điểm được giảm xuống còn 92.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 13.600 USD.

Về thiết kế, MG 4X tiếp tục kế thừa ngôn ngữ tạo hình quen thuộc của dòng MG4 với mặt trước kín đặc trưng của xe điện, cụm đèn LED ban ngày dạng ngang và logo phát sáng ở đầu xe. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.500 x 1.849 x 1.621 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Khoang cabin được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch dạng nổi. Hệ thống thông tin giải trí tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Doubao, hỗ trợ điều khiển giọng nói bốn vùng và khả năng kết nối đa dạng như Apple CarPlay, HiCar, Carlink cùng hệ sinh thái thông minh của Oppo.

Về khả năng vận hành, MG 4X sử dụng hệ dẫn động cầu sau kết hợp hệ thống treo độc lập năm liên kết phía sau. Xe cung cấp hai tùy chọn động cơ điện với công suất tối đa lần lượt 125 kW (168 mã lực) và 150 kW (201 mã lực).

Nguồn năng lượng đến từ hai loại pin khác nhau gồm pin lithium-ion thể lỏng-rắn gốc mangan dung lượng 53,9 kWh do Qingtao cung cấp và pin lithium sắt photphat (LFP) 64,2 kWh của CATL. Theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, phạm vi hoạt động tương ứng đạt 510 km và 610 km sau mỗi lần sạc.

MG cũng trang bị cho mẫu SUV điện mới hai cấp độ hỗ trợ lái thông minh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng chip Horizon Robotics Journey J3, đi kèm 5 camera và 8 radar siêu âm, hỗ trợ các tính năng lái xe cấp độ L2.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp được trang bị chip Horizon Robotics Journey J6E cùng 21 cảm biến thông minh, bao gồm 6 camera, 12 radar siêu âm và 3 radar sóng milimét. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng nâng cao cấp độ L2+, như hỗ trợ lái trên cao tốc và đỗ xe thông minh toàn cảnh.

Sự xuất hiện của MG 4X diễn ra trong bối cảnh SAIC đang đẩy mạnh chiến lược xe năng lượng mới. Theo công bố của hãng, doanh số xe năng lượng mới của SAIC trong tháng 4 đạt 142.487 xe, đứng thứ hai tại Trung Quốc sau BYD.

Thương hiệu MG hiện đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng doanh số toàn cầu của SAIC. Hồi tháng 2 năm nay, MG cho biết hãng đã trở thành thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên vượt mốc 1 triệu xe bán ra tại thị trường châu Âu.



