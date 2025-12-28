Một golfer thắng chiếc Maserati Grecale trị giá 4 tỷ đồng tại giải đấu HTV Swing Cup 2025

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên tổ chức vào năm 2024, HTV Swing Cup 2025 chính thức trở lại với lần tổ chức thứ hai, diễn ra trong hai ngày 26-27/12 tại sân golf Tân Sơn Nhất. Theo ban tổ chức, HTV Swing Cup 2025 thu hút sự tham gia của 18 câu lạc bộ golf đến từ nhiều khu vực trên cả nước, với hàng trăm golfer là các single handicap, doanh nhân và người chơi golf phong trào.

Giải tiếp tục duy trì thể thức thi đấu đồng đội đối kháng – điểm nhấn tạo nên bản sắc riêng của HTV Swing Cup – đề cao yếu tố chiến thuật, tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp giữa các golfer trong từng cặp đấu. Ở mùa giải thứ hai, điều lệ thi đấu được điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh. Cụ thể, ban tổ chức bổ sung thêm một cặp đấu Foursome trong ngày thi đấu cuối cùng, bên cạnh bảy cặp đấu single match như trước. Đồng thời, quy định về đối tượng tham dự cũng được siết chặt hơn để đảm bảo sự công bằng và hấp dẫn trong quá trình tranh tài.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của HTV Swing Cup 2025 là hệ thống giải thưởng hole-in-one được áp dụng tại tất cả các hố par 3. Đặc biệt, giải năm nay ghi nhận những phần thưởng có giá trị lớn, bao gồm hai căn hộ và một chiếc Maserati Grecale. Theo kết quả công bố, golfer Phạm Văn Hùng đến từ CLB Hưng Yên Miền Nam đã xuất sắc giành giải hole-in-one với phần thưởng là chiếc Maserati Grecale trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Song song với công tác tổ chức thi đấu, toàn bộ diễn biến của giải sẽ được truyền hình trực tiếp với hệ thống công nghệ và trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ sản xuất của HTV – vốn giàu kinh nghiệm qua các sự kiện thể thao lớn như Cúp Truyền hình TPHCM hay HTV Challenge Cup – tiếp tục đảm nhiệm việc ghi hình và phát sóng, góp phần đưa HTV Swing Cup trở thành một sự kiện golf được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp.

Bên cạnh giải đấu, chương trình tạp chí golf “Swing cùng HTV” phát sóng định kỳ trên kênh HTV9 và HTV Thể thao cũng sẽ đồng hành, phản ánh các câu chuyện chuyên môn và những góc nhìn bên lề. Theo ban tổ chức, đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào golf, đồng thời góp phần định hình văn hóa chơi golf trong cộng đồng.