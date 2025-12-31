Một giống lúa Việt đang tạo “vàng mười” ở nơi tưởng chừng khó canh tác

Đó là giống lúa TBR97 – giống lúa thuần có khả năng thích ứng tốt trước tác động của thời tiết cực đoan và sâu bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người trồng lúa ở nhiều địa phương. Ghi nhận tại Hải Phòng, giống lúa này đã chứng minh được sự bền bỉ ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo các mô hình sản xuất thực tế, TBR97 có thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 105–110 ngày ở vụ đông xuân và 95–100 ngày ở vụ hè thu. Ưu điểm này giúp nông dân chủ động bố trí thời vụ, hạn chế rủi ro gặp mưa bão, hạn hán hoặc thiên tai cuối vụ – những yếu tố ngày càng khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Về năng suất, TBR97 cho thấy sự ổn định trên nhiều vùng sinh thái. Năng suất phổ biến đạt 70–80 tạ/ha, trong điều kiện thâm canh tốt có thể lên tới khoảng 90 tạ/ha, cao hơn nhiều giống lúa truyền thống. Tại một số tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, năng suất thực tế ghi nhận trên 4 tạ/sào (500 m²), giúp nông dân gia tăng thu nhập đáng kể.

Giống lúa TBR97.

Năng suất cao và ổn định không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn giúp giảm chi phí tái gieo cấy, hạn chế rủi ro thất bát, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích.

Chống chịu tốt, giảm phụ thuộc hóa chất

Một trong những ưu điểm nổi bật của TBR97 là khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi và sâu bệnh hại. Cây có thân to, cứng, đẻ nhánh khỏe, ít đổ ngã khi gặp gió mưa, giúp giảm tổn thất trong thu hoạch và thuận lợi cho cơ giới hóa.

Đặc biệt, giống lúa này thể hiện khả năng kháng khá tốt các bệnh phổ biến như đạo ôn, bạc lá và rầy nâu – những tác nhân chính gây mất mùa trên đồng ruộng. Nhờ đó, nông dân giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, qua đó tiết kiệm chi phí và hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường.

Việc giảm sử dụng hóa chất không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng, mà còn giảm dư lượng thuốc trên nông sản, hướng tới sản xuất lúa an toàn hơn cho người trồng và người tiêu dùng.

Thích ứng rộng, mở ra hướng canh tác bền vững

TBR97 được đánh giá là giống lúa có khả năng thích ứng rộng, phù hợp canh tác ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, từ đồng bằng, vùng ven biển đến khu vực đất khô hạn hay vùng biên giới như Đắk Lắk, Bình Định. Đặc tính này giúp nông dân ở nhiều địa phương dễ dàng thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng diện tích, mà không quá lo ngại về biến động năng suất.

Sự linh hoạt này phản ánh xu hướng đa dạng hóa giống lúa theo vùng sinh thái – một yếu tố quan trọng trong xây dựng hệ thống sản xuất lúa gạo bền vững, giảm rủi ro trước những biến động của thời tiết và thị trường.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả đồng ruộng, TBR97 còn tạo ra lợi thế thương mại rõ rệt. Tại nhiều địa phương, gạo TBR97 được thương lái thu mua với giá cao hơn so với giống cũ, nhờ hạt chắc, chất lượng gạo tốt và giá trị thương phẩm cao.

Sự quan tâm của thị trường góp phần tăng cường liên kết giữa nông dân và thương lái, tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa trong dài hạn.

Hướng tới sản xuất lúa bền vững

TBR97 không đơn thuần là giống lúa năng suất cao, mà còn phù hợp với các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhờ sức chống chịu tự nhiên, giống lúa này giúp giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lao động, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên nhờ thời gian sinh trưởng ngắn và khả năng thích ứng linh hoạt.

Trong bối cảnh ngành lúa gạo Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu, TBR97 được xem là một trong những giống lúa tiềm năng, góp phần giúp nông dân ổn định sản xuất và nâng cao giá trị hạt gạo Việt.