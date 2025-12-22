Mới đây, Công an xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp hỗ trợ trao trả thành công số tiền 700 triệu đồng do người dân chuyển nhầm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân.

Cụ thể, ngày 29/10/2025, anh Bùi Văn Tân, sinh năm 1988, trú tại xóm Nhang, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ, là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ máy dò TM, phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân của mình nhận được số tiền 700 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy đây là số tiền lớn, không thuộc quyền sở hữu của bản thân và có dấu hiệu chuyển nhầm, anh Tân đã chủ động đến Công an xã Lạc Lương trình báo sự việc, đồng thời đề nghị được phối hợp để xác minh, trao trả lại cho người chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Lương đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với các bên liên quan và phối hợp với ngân hàng để làm rõ nguồn gốc số tiền. Quá trình xác minh cho thấy người chuyển nhầm số tiền trên là anh Nguyễn Công Phương, sinh năm 1982, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng, anh Phương đã chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản của anh Bùi Văn Tân.

Sau khi xác định rõ thông tin, Công an xã Lạc Lương tiếp tục hướng dẫn các bên thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng nhằm bảo đảm việc hoàn trả số tiền được minh bạch, chính xác, an toàn. Trên cơ sở hướng dẫn của Công an xã Lạc Lương, anh Nguyễn Công Phương đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã, phối hợp với anh Bùi Văn Tân và đại diện ngân hàng để hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm trước đó.

Nhận lại tài sản có giá trị rất lớn, anh Nguyễn Công Phương bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Bùi Văn Tân cũng như Công an xã Lạc Lương đã tận tình hỗ trợ, giúp anh nhận lại số tiền bị chuyển nhầm. Anh Phương cho biết, việc được hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp tránh được thiệt hại về kinh tế mà còn tạo cho anh sự yên tâm, tin tưởng khi thực hiện các giao dịch tài chính.

Công an xã Lạc Lương đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Bùi Văn Tân khi chủ động trình báo và phối hợp xử lý vụ việc. Đồng thời, qua vụ việc này, Công an xã cũng khuyến nghị người dân khi phát hiện tài sản không rõ nguồn gốc, nhận nhầm hoặc nhặt được tài sản của người khác cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ