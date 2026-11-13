Một gia đình miền Trung có 3 anh em ruột cùng làm lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn

Từ CII, Phát Đạt đến hệ sinh thái DNP Water, ba anh em Lê Quốc Bình, Lê Quang Phúc và Lê Minh Châu đều ghi dấu ấn trên thương trường ở những lĩnh vực khác nhau. Người điều hành doanh nghiệp hạ tầng giao thông, người tham gia quản trị tại loạt công ty lớn, người dành hơn 20 năm gắn bó với ngành nước.

Ông Lê Quốc Bình: Từ CEO CII đến Chủ tịch Năm Bảy Bảy

Ông Lê Quốc Bình sinh năm 1972 tại Đà Nẵng, quê quán Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị). Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Hiện ông giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII).

Năm 2011, ông gia nhập CII với vai trò Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính. Trước đó, ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP.HCM (nay là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM), Saigontourist...

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CII.

Trong lĩnh vực hạ tầng nước, ông Bình từng có thời gian gắn bó với Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water, UPCoM: SII). Từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2013, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Theo báo cáo thường niên năm 2012, ông Lê Quốc Bình sở hữu 1,01 triệu cổ phiếu SII, tương đương 2,53% vốn điều lệ. Khi đó, CII nắm giữ khoảng 14 triệu cổ phiếu SII, tương ứng 35% vốn công ty. Ông Lê Quang Phúc - anh trai ông Bình - cũng là thành viên HĐQT SII và sở hữu 0,08% vốn doanh nghiệp.

Sau thời gian làm Chủ tịch, ông Bình chuyển sang vị trí thành viên HĐQT SII từ ngày 13/8/2013 và rời HĐQT vào ngày 13/4/2015.

Ông Lê Quốc Bình, CEO CII kiêm Chủ tịch Năm Bảy Bảy. Ảnh: NBB

Một dấu mốc khác trong sự nghiệp của ông là tại Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB). Tháng 7/2020, ông được bầu làm thành viên HĐQT NBB tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/7/2020.

Thời điểm này, ngoài NBB, ông Bình còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái CII như thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil, CTCP Đầu tư Cầu đường CII và CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII).

Ông cũng giữ chức Chủ tịch HĐTV tại một số doanh nghiệp khác, gồm Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia và Công ty TNHH Lê Thành Cường.

Đến ngày 28/9/2020, ông được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT thường trực NBB. Sau gần 6 năm đảm nhiệm vị trí này, ngày 23/7/2026, ông chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, CII ghi nhận doanh thu thuần 913 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 49,4 tỷ đồng, giảm khoảng 12%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.498 tỷ đồng, tăng 16,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 145 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản CII đạt gần 45.000 tỷ đồng, tăng 19,8% so với đầu năm.

Trong khi đó, NBB ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 50 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 600 triệu đồng, giảm khoảng 5%. Tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 của NBB đạt hơn 8.435 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm.

Ông Lê Quang Phúc: Dấu ấn quản trị tại Phát Đạt, PNJ và TTC AgriS

Người anh em thứ hai là ông Lê Quang Phúc, sinh năm 1966. Ông tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng và có bằng thạc sĩ tại Washington State University (Mỹ).

Ông Phúc gắn bó với Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) từ năm 2008 đến nay trên cương vị thành viên HĐQT.

Bên cạnh Phát Đạt, ông hiện còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản trị tại các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, ông là thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HoSE: SBT), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn quản lý BDSC và thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.

Trước đó, từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2026, ông đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).

Ông kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT độc lập PNJ giai đoạn 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2026.

Ông Lê Quang Phúc hiện là thành viên HĐQT tại Phát Đạt, TTC AgriS. Ảnh: PDR

Trước khi tham gia quản trị tại PNJ, ông Phúc cũng từng công tác tại Công ty Xây dựng công trình 507, Công ty Xây dựng công trình 586, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5) và Trường Doanh nhân PACE.

Ông cũng từng là thành viên HĐQT CTCP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO và CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water).

Với kinh nghiệm trải rộng từ xây dựng, hạ tầng đến bất động sản và tài chính doanh nghiệp, ông Lê Quang Phúc hiện góp mặt trong bộ máy quản trị của nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Ông Lê Minh Châu: Hơn 20 năm theo đuổi hành trình đưa nước sạch về miền Tây

Khác với hai người anh, ông Lê Minh Châu lựa chọn gắn bó sâu hơn với lĩnh vực cấp nước. Hiện ông là Giám đốc Nước Sài Gòn - Đan Kia, một công ty con của Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water).

Ông Châu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nước, từng tham gia dự án BOO Thủ Đức và BOO Nước Đồng Tâm trong giai đoạn 2007-2011. Đây cũng là những công trình đặt nền móng cho quá trình gắn bó lâu dài của ông với các dự án cấp nước tại nhiều địa phương.

Theo chia sẻ của ông Châu, chính ông Lê Quốc Bình là người đầu tiên gợi ý ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Tasco (doanh nghiệp sở hữu DNP Water) - đầu tư vào ngành nước.

Ông Châu từng chia sẻ với báo chí rằng, với ông Độ, đầu tư vào ngành nước có phần giống như làm một công việc thiện nguyện. DNP Water không đặt lợi nhuận lên trước tiên, đặc biệt với những dự án mang ý nghĩa an sinh lớn.

Nước Sài Gòn - Đan Kia, một công ty con của Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP. Ảnh: DNP

Trong hành trình hơn 20 năm làm nghề, một trong những dấu ấn đáng nhớ của ông Châu là dự án BOO Nước Đồng Tâm tại Tiền Giang. Trong quá trình triển khai, ông từng trực tiếp giám sát thi công tuyến ống dài 45 km, đường kính 800 mm tại Gò Công Tây.

Nhớ lại những ngày trên công trường, ông Châu kể người dân đi ngang thường hỏi công nhân đang làm gì. Ông trả lời: "Dạ, con kéo nước sạch về vùng này!". Tuyến ống khi ấy không chỉ là một công trình kỹ thuật mà còn mang theo kỳ vọng của người dân vùng đất thường xuyên thiếu nước ngọt mỗi mùa khô.

Gần 20 năm sau, ông Châu tiếp tục có duyên với một dự án cấp nước quy mô lớn tại miền Tây. Ngày 24/10/2025, dự án Đồng Tâm - DNP Sông Tiền chính thức khởi công, với tuyến đường ống cấp nước thô dài 115 km, được giới thiệu là kỷ lục Việt Nam.

Nếu dự án BOO Nước Đồng Tâm từng đưa nước sạch đến Gò Công Tây, công trình mới được kỳ vọng mở rộng khả năng kết nối nguồn nước giữa nhiều địa phương, góp phần giải bài toán thiếu nước cho toàn vùng miền Tây.