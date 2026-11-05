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Một gã khổng lồ vung tiền mua vàng khi giá tăng mạnh nhất 3 tháng

Dương Ngọc
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Trước đó, giá vàng đã chịu áp lực bán đáng kể trong tháng 10, có thời điểm rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng một năm.

Theo dữ liệu mới nhất, SPDR Gold Trust quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới vừa ghi nhận lượng vàng nắm giữ tăng thêm 2,85 tấn trong phiên giao dịch ngày 4/11, nâng tổng khối lượng lên 1.040,51 tấn. Động thái này đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên liên tiếp giảm nắm giữ.

Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 11, SPDR vẫn giảm nắm giữ ròng khoảng 1,14 tấn so với cuối tháng 10.

Diễn biến này thu hút sự chú ý khi thị trường vàng thế giới đang có nhịp phục hồi mạnh sau giai đoạn điều chỉnh sâu. Trong phiên giao dịch ngày 4/11 tại Mỹ, giá vàng tăng 3,4%, tương đương lên 4.061 USD/ounce. Đây là phiên tăng mạnh nhất của kim loại quý kể từ giữa tháng 8/2026, đồng thời đánh dấu sự trở lại trên ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng đã chịu áp lực bán đáng kể trong tháng 10, có thời điểm rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng một năm.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Đà phục hồi mạnh trong phiên 4/11 cho thấy lực cầu đã quay trở lại khi môi trường tài chính quốc tế xuất hiện những thay đổi đáng chú ý.

Một trong những động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng đến từ kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Giới đầu tư đánh giá sự thay đổi cán cân quyền lực tại Washington có thể hạn chế khả năng triển khai thêm các biện pháp kích thích tài khóa, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng, nhu cầu vay nợ của Chính phủ Mỹ và chính sách lãi suất trong thời gian tới.

Phản ứng với diễn biến này, đồng USD suy yếu, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm lùi về khoảng 4,89%, mức thấp nhất trong gần hai tháng, trước khi dao động quanh vùng 4,88%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng giảm xuống khoảng 4,55%.

Theo các chuyên gia, lợi suất trái phiếu giảm giúp thu hẹp chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi. Đồng thời, đồng USD suy yếu khiến kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Capital.com, nhận định vàng đang hưởng lợi từ sự suy giảm của lợi suất trái phiếu và đồng USD, khi giới đầu tư đánh giá khả năng bế tắc giữa cơ quan hành pháp và lập pháp Mỹ có thể hạn chế đà mở rộng chi tiêu tài khóa.

Bên cạnh đó, giá dầu thô giảm mạnh sau kết quả bầu cử cũng góp phần làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát từ năng lượng. Điều này khiến thị trường đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng cuối năm.

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