Một dự án ngay Cát Lái (Tp.Thủ Đức) giao dịch hơn 80% giỏ hàng những ngày cận Tết, bên bán tiết lộ điều bất ngờ

Sáng ngày 4/1/2025, tại Tp.HCM, sự kiện giới thiệu dự án CitiGrand ngay P.Cát Lái (quận 2 cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) gây bất ngờ khi hơn 80% giỏ hàng mở bán (100 căn hộ) đã có chủ trong buổi sáng cùng ngày.

Theo Houze – đơn vị kinh doanh dự án, điều gây bất ngờ ngoài mong đợi là lượng khách quan tâm dự án tăng mạnh chỉ sau gần 1 tháng “manh nha” ra thị trường. Đợt này bung 100 căn hộ và tỉ lệ tiêu thụ ấn tượng ngoài dự đoán trước đó của đơn vị kinh doanh.

Dù lượng tiêu thụ này khiêm tốn so với giai đoạn trước năm 2019 nhưng là khả quan dịp cận Tết nếu so với cùng kì năm ngoái và so với thời điểm đầu năm 2024.

“Khách mua đa dạng từ ở đến đầu tư, thậm chí có một số căn đẹp, khách giành nhau để có, điều này thể hiện nhu cầu bắt đầu tốt lên”, đại diện Houze cho biết.

Khách mua trong tâm thế hồ hởi trở lại thị trường cận Tết. Ảnh: TB

Được biết, đây là dự án chào bán hiếm hoi của Tp.HCM dịp cận Tết, lại được bên bán “chơi mạnh tay” về chiết khấu và chính sách bán hàng nên hút được người mua. Cụ thể, trước ngày ngày mở bán, dự án được chiết khấu trực tiếp 3% vào giá bán. Khách hàng chỉ thanh toán ban đầu 280 triệu đồng, tương đương 10% giá trị căn hộ là ký hợp đồng mua bán. Chưa kể, bên mua được kéo dài thanh toán đến 32 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà... càng tăng thêm sức hấp dẫn cho dự án khiến người mua “xuống tiền” nhanh.

Ông Kiệt Nguyễn, Giám đốc kinh doanh dự án cho biết, ngoài các yếu tố trên thì dự án có mức giá khá hợp lý từ 2,8 tỉ đồng/căn 2PN, 2WC, lại nằm ngày KĐT Cát Lái quy mô 152ha tại quận 2 (cũ) – nơi có mặt bằng giá bất động sản cao. Do đó, đây gần như là nguồn cung giá mềm hiếm hoi của khu vực chào bán thời điểm này, tạo hiệu ứng tích cực về sức cầu.

Theo ông Kiệt Nguyễn, Giám đốc kinh doanh dự án, nguồn cung khan hiếm và niềm tin người mua tốt lên đã giúp giao dịch thời điểm này rộn ràng hơn cùng kì năm ngoái.

Theo ghi nhận, gần đây một số chủ đầu tư có sản phẩm ra thị trường vẫn “chiến đấu” đến thời điểm cận Tết và sức cầu tích cực. Điều này là khác hẳn so với cùng kì năm ngoái khi cuối năm 2023, hoạt động chào bán bất động sản gần như tạm “ngưng”; dự án mở bán không có thanh khoản; môi giới nghỉ sớm về quê đón Tết. Hiện nay, sức nóng vẫn diễn ra ở một số dự án, khu vực càng thể hiện cho niềm tin vào một chu kì bất động sản mới xuất hiện từ năm 2025 trở đi.

Có thể thấy, những tín hiệu sức cầu bất động sản ở hiện tại đang là nền tảng để thị trường lấy đà vào thời điểm sau Tết. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, chính sách mới thẩm thấu và minh bạch, Luật mới tăng cường bảo vệ người mua nhà... những dự án chào bán ra thị trường lúc này có lợi thế rất lớn về sức cầu. Người mua cũng tranh thủ “chốt deal” trước Tết do lo ngại mặt bằng giá có thể tăng vào năm sau cũng khiến thị trường trở nên nhộn nhịp.