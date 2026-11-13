Một dòng Threads trớ trêu khiến cả cõi mạng chú ý: Ngày đầu đi làm tại Microsoft lại đúng lúc tập đoàn gặp sự cố toàn cầu

Một chàng trai hào hứng khoe ngày đầu tiên làm kỹ sư hệ thống tại Microsoft, nhưng bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thời điểm xuất hiện quá trùng hợp: Tập đoàn công nghệ này đang chật vật khắc phục sự cố khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến gián đoạn trên toàn cầu.

Trong bài đăng trên Threads, tài khoản Chris Vargas viết: “First day as a system engineer at Microsoft, wish me luck!” (Tạm dịch: “Ngày đầu tiên làm kỹ sư hệ thống tại Microsoft. Chúc tôi may mắn nhé!”).

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh khuôn viên có logo Microsoft. Bài đăng nhận được sự quan tâm đáng kể, với khoảng 58.000 lượt thích, 1.900 bình luận, 3.700 lượt đăng lại và 19.000 lượt chia sẻ tại thời điểm ảnh chụp được ghi nhận.

Thế nhưng, thời điểm bài đăng xuất hiện lại tạo nên một sự trùng hợp khó ngờ. Trong khi Chris hào hứng với công việc mới, Microsoft đang phải đối mặt với sự cố gián đoạn dịch vụ trên diện rộng, ảnh hưởng đến hàng loạt nền tảng quen thuộc với người dùng và doanh nghiệp.

Bài đăng trên Threads, tài khoản Chris Vargas trên Threads.

Sáng 13/11 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng tại các quốc gia ghi nhận tình trạng không thể truy cập hoặc sử dụng bình thường các dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365.

Những nền tảng bị ảnh hưởng bao gồm Outlook, Microsoft Teams, Copilot, SharePoint và OneDrive. Trong đó, Outlook là một trong những dịch vụ ghi nhận lượng báo cáo sự cố lớn, với nhiều người dùng không thể mở hộp thư, gửi hoặc nhận email.

Theo AP, Downdetector ghi nhận gần 130.000 báo cáo liên quan đến sự cố Outlook tại Mỹ vào thời điểm cao điểm. Sự gián đoạn cũng ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp và cơ quan sử dụng hệ thống Microsoft trong công việc hằng ngày.

Microsoft cho biết sự cố liên quan đến tình trạng một lượng lớn máy chủ bất ngờ không khả dụng, khiến tải hệ thống dồn lên những máy chủ còn hoạt động. Quá trình khôi phục ban đầu gặp khó khăn khi một số máy chủ sau khi được đưa trở lại hoạt động lại tiếp tục mất phản hồi khi lưu lượng truy cập tăng lên.

Công ty khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng. Đến ngày 13/11, Microsoft cho biết đã bắt đầu khôi phục dần quyền truy cập vào các dịch vụ, song quá trình này vẫn cần được theo dõi và triển khai thận trọng.

Microsoft cho biết sự cố liên quan đến tình trạng một lượng lớn máy chủ bất ngờ không khả dụng, khiến tải hệ thống dồn lên những máy chủ còn hoạt động. Ảnh: Microsoft.

Đặt cạnh sự cố đang diễn ra, dòng trạng thái đầy hào hứng của Chris Vargas tạo nên một tình huống có phần trớ trêu. Một người vừa bước chân vào môi trường làm việc tại Microsoft, trong khi chính hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn lại đang gặp trục trặc trên diện rộng.

Bên dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận: “Bro what’d you do? Whatever it is, keep doing it” (Tạm dịch: “Ông bạn đã làm gì vậy? Dù đó là gì thì cứ tiếp tục phát huy nhé!”).

Lời bình luận mang sắc thái hài hước, thể hiện sự tò mò và ngưỡng mộ trước cột mốc nghề nghiệp của người đăng. Khi đặt trong bối cảnh sự cố Microsoft, câu chuyện càng có thêm nét tương phản thú vị.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin xác nhận Chris Vargas có trực tiếp tham gia xử lý sự cố hay chịu ảnh hưởng từ tình trạng gián đoạn dịch vụ hay không. Chức danh và việc anh thực sự bắt đầu làm việc tại Microsoft cũng chưa được xác minh độc lập.

Sự trùng hợp này vì thế nên được nhìn nhận như một khoảnh khắc hài hước trên mạng xã hội, thay vì bằng chứng về trải nghiệm ngày đầu đi làm của nhân vật.

Tổng hợp