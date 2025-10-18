Một đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam rục rịch gia nhập thị trường Trung Quốc, chuyên gia khẳng định: Cần ít nhất 2 năm nữa để làm điều này

Ảnh minh họa

Indonesia đang nỗ lực gia nhập chuỗi cung ứng sầu riêng toàn cầu khi tìm cách xuất khẩu trực tiếp trái cây sang Trung Quốc – thị trường tiêu thụ hơn 90% sản lượng sầu riêng thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định thành công của kế hoạch này phụ thuộc lớn vào việc quốc gia Đông Nam Á này có thể đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh, kiểm dịch và hệ thống lưu trữ lạnh nghiêm ngặt hay không.

Thứ trưởng Nông nghiệp Indonesia, ông Sudaryono, cho biết nước này đang tích cực tìm kiếm cơ hội xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc nhằm tăng lợi nhuận thêm 10–30%, thay vì thông qua trung gian như Thái Lan hay Malaysia. Hiện nay, hai quốc gia này vẫn đóng vai trò trung chuyển sầu riêng Indonesia, hỗ trợ quy trình kiểm dịch thực vật và lưu kho lạnh trước khi hàng hóa được chuyển tới Trung Quốc.

Theo ông Jayant Menon, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS–Yusof Ishak (Singapore), Indonesia đã cải thiện đáng kể năng lực chứng nhận và hạ tầng chuỗi lạnh, giúp giảm sự phụ thuộc vào các nước láng giềng. “Nếu tiếp tục xu hướng này, Indonesia có thể sớm xuất khẩu trực tiếp và tăng biên lợi nhuận đáng kể,” ông Menon nhận định.

Tuy vậy, giới chuyên gia cảnh báo Indonesia vẫn cần ít nhất hai năm để hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đáp ứng yêu cầu nhập khẩu khắt khe từ phía Trung Quốc. Ông Mohamad Reza Tirtawinata, Giám đốc Quỹ Durian Nusantara, cho biết nhiều vườn trồng chưa đạt chứng nhận an toàn và quy mô canh tác còn nhỏ, phổ biến chỉ từ 5–10 ha, chưa đủ để cung ứng ổn định cho thị trường khổng lồ như Trung Quốc.

Ngoài ra, phần lớn sầu riêng Indonesia vẫn được thu hoạch từ rừng tự nhiên, gây khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng đồng đều. Một số vùng như Trung Sulawesi đang bắt đầu mở rộng đồn điền theo mô hình hợp tác, nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo các nhà quan sát, nếu vượt qua các thách thức về vệ sinh, bảo quản lạnh và quy mô sản xuất, sầu riêng Indonesia có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc – thị trường mà một quả sầu riêng 6 kg hiện có giá bán lên tới 200 nhân dân tệ (khoảng 28 USD).

Tuy nhiên, khoảng cách vận chuyển xa hơn và chi phí bảo quản cao có thể khiến người tiêu dùng Trung Quốc phải trả giá đắt hơn cho loại trái cây đặc sản này. Dù vậy, với hương vị độc đáo và tiềm năng sinh lợi lớn, “vua của các loại trái cây” tiếp tục là mục tiêu hấp dẫn trong chiến lược xuất khẩu nông sản của Indonesia.

Theo SCMP﻿