Một đội bóng Đông Nam Á bị gạch tên khỏi SEA Games theo cách cực sốc, Liên đoàn đòi kháng cáo

Trong một diễn biến bất ngờ, đội tuyển bóng đá nam U22 Singapore đã không có tên trong danh sách tham dự SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan. Đây có thể là lần đầu tiên kể từ năm 1969, đội bóng mang biệt danh "Young Lions" vắng mặt tại giải đấu khu vực danh giá này, đánh dấu một bước lùi đáng lo ngại cho bóng đá Singapore.

U22 Singapore thua U22 Việt Nam 1-3 tại SEA Games 32, sau đó xếp cuối bảng B, dưới cả U22 Lào.

Vào ngày 6/8, Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) đã công bố danh sách sơ bộ gồm 762 vận động viên thuộc 42 môn thể thao, nhưng đội bóng đá nam U22 không được chọn do không đáp ứng được tiêu chí thành tích mà SNOC đặt ra.

Cụ thể, SNOC yêu cầu các đội tuyển phải đạt được thành tích tương đương huy chương đồng ở kỳ SEA Games trước đó, một tiêu chuẩn mà U22 Singapore không thể đáp ứng sau màn trình diễn đáng thất vọng tại SEA Games 2023 ở Campuchia.

Tại giải đấu năm đó, đội bóng của Đảo quốc sư tử xếp cuối bảng B, chỉ giành được 1 trận hòa trước Lào và để thua 3 còn lại, trong đó có thất bại nặng nề 0-7 trước Malaysia. Đây cũng chính là trận thua đậm nhất của Singapore kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games chuyển sang thể thức dành cho lứa U22, U23 vào năm 2001. Kết quả trên khiến U22 Singapore không thể vượt qua vòng bảng SEA Games trong 10 năm gần nhất.

U22 Singapore đứng trước nguy cơ lớn không thể dự SEA Games 33 ở Thái Lan.

Trước tình hình này, Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) đã nhanh chóng lên kế hoạch kháng cáo quyết định của SNOC. Chủ tịch FAS, ông Forrest Li, bày tỏ sự quyết tâm trong việc đưa đội U22 trở lại SEA Games 2025. Ông nhấn mạnh:

“Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội. SEA Games là sân chơi quan trọng để các cầu thủ trẻ phát triển và cọ xát với các đối thủ trong khu vực. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thay đổi quyết định này”.

Để củng cố cơ hội kháng cáo, FAS đã sắp xếp các trận giao hữu quốc tế với Philippines và Malaysia, nhằm chứng minh tiềm năng của đội tuyển U22 và thuyết phục SNOC xem xét lại.

Chủ tịch FAS, ông Forrest Li quyết tâm kháng cáo.

Nguy cơ vắng mặt của đội U22 tại SEA Games 2025 không chỉ là một cú sốc với người hâm mộ mà còn phá vỡ truyền thống kéo dài gần sáu thập kỷ của bóng đá Singapore.

Kể từ lần đầu tham gia môn bóng đá nam tại SEA Games vào năm 1965 tới nay (chỉ vắng mặt 1 lần vào năm 1967), Singapore đã luôn góp mặt, với thành tích tốt nhất là ba lần giành vị trí á quân vào các năm 1983, 1985 và 1989. Tuy nhiên, những năm gần đây, bóng đá nam Singapore liên tục gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia.

Thất bại tại SEA Games 2023 đã khiến FAS phải tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện, đưa ra 10 khuyến nghị để cải thiện thành tích, bao gồm việc tập trung vào SEA Games và vòng loại AFC U23 Asian Cup, đồng thời coi các giải đấu khác là cơ hội phát triển.

Lứa trẻ U22 Singapore mất đi cơ hội cọ xát quý báu nếu không được dự SEA Games 33.

Nếu kháng cáo của FAS không thành công, SEA Games 2025 sẽ là kỳ đại hội đầu tiên kể từ năm 1969 mà Singapore không có đội bóng đá nam tham dự. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của người hâm mộ mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của bóng đá trẻ Singapore.

Trong bối cảnh dự án “Unleash the Roar” – một kế hoạch đầy tham vọng của FAS nhằm đưa đội tuyển quốc gia lọt vào World Cup 2034 – vẫn đang được triển khai, việc vắng mặt tại SEA Games có thể là một bước lùi đáng kể, đòi hỏi FAS và các bên liên quan phải hành động quyết liệt hơn để khôi phục vị thế của bóng đá Singapore trên đấu trường khu vực.