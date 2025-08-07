CLB V.League chiêu mộ ngoại binh giá 24 tỷ đồng, từng ghi bàn ở Cúp châu Âu mùa trước

Theo tìm hiểu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Ukraina, Yevgeniy Serdyuk. Chân sút này vừa hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ CSKA 1948 (giải VĐQG Bulgaria) và gia nhập đội chủ sân Hà Tĩnh theo dạng chuyển nhượng tự do.

Yevgeniy Serdyuk có lần đầu sang châu Á thi đấu trong sự nghiệp.

Yevgeniy Serdyuk sinh năm 1998, cao 1m85, có sở trường đá trung phong và tiền đạo cánh trái. Anh đã có nhiều năm khoác áo các CLB tại Bồ Đào Nha và Bulgaria.

Mùa giải 2024/25 vừa qua, Yevgeniy Serdyuk chơi tổng cộng 32 trận cho CSKA 1948, ghi 10 bàn và 1 kiến tạo. Tại giải VĐQG Bulgaria, tiền đạo này ghi 8 bàn sau 27 trận, góp công giúp đội nhì cán đích ở vị trí thứ 3, chỉ kém đội vô địch Slavia Sofia 2 điểm.

Đáng chú ý, Yevgeniy Serdyuk còn có 3 lần ra sân tại vòng loại UEFA Conference League 2024/25, chơi 40 phút và ghi 1 bàn thắng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây bất ngờ lớn khi cán đích trong top 5 mùa trước.

Trên Transfermarkt, chân sút người Ukrania hiện được định giá 800.000 euro, tức hơn 24,3 tỷ đồng. Đây cũng đang là thời điểm Yevgeniy Serdyuk có mức định giá cao nhất sự nghiệp, giúp anh lọt vào top 5 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/26.

Với việc chiêu mộ Yevgeniy Serdyuk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng quyết định chia tay Noel Mbo, chân sút chỉ ghi được 4 bàn sau 22 trận ở mùa trước. Đội bóng này kỳ vọng ngoại binh mới sẽ giúp hàng công bứt phá hơn. Yevgeniy Serdyuk sẽ đá cặp cùng với Charles Atshimene, tiền đạo vừa chuyển tới Hà Tĩnh sau khi CLB Quảng Nam rút lui khỏi V.League.