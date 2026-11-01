Dây chuyền tự động hóa khép kín của nhà máy được nhập khẩu từ Hoa Kỳ và châu Âu. Theo doanh nghiệp, A&C định hướng sản xuất bao bì có khả năng tái chế cao, tiết kiệm nguyên liệu và tuân thủ các chuẩn mực môi trường.

Sáng 6/11/2026, Tập đoàn Camel tổ chức lễ khánh thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1 Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C. Nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Quang Thịnh, thành viên HĐQT Tập đoàn Camel, cho biết dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng và xây dựng trên diện tích gần 10 ha. Tổng công suất thiết kế là 1 tỷ vỏ lon nhôm/năm. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có vốn gần 2.300 tỷ đồng và công suất 700 triệu sản phẩm/năm, bằng 70% tổng công suất. Giai đoạn 2 dự kiến cần thêm gần 400 tỷ đồng để bổ sung 300 triệu sản phẩm/năm. Dây chuyền tự động hóa khép kín của nhà máy được nhập khẩu từ Hoa Kỳ và châu Âu. Theo doanh nghiệp, A&C định hướng sản xuất bao bì có khả năng tái chế cao, tiết kiệm nguyên liệu và tuân thủ các chuẩn mực môi trường.

Theo Camel, nhà máy là mắt xích trong chiến lược hoàn thiện chuỗi cung ứng của tập đoàn. Có nhà máy riêng, Camel tự chủ được nguồn bao bì nhôm cho sản phẩm của mình thay vì phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài.

Camel là chủ sở hữu thương hiệu bia cùng tên. Theo công bố của doanh nghiệp, Camel có 35 năm kinh nghiệm và hơn 650 nhân sự. Tập đoàn vận hành 3 nhà máy và 1 nhà máy sản xuất vỏ lon, tổng công suất trên 300 triệu lít/năm. Danh mục thương hiệu gồm Camel, Cheetah, Saola, Steen và Two Red Tigers. Sản phẩm được xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia, thông qua hơn 600 đơn vị phân phối.

Quảng Trị là một trong những địa bàn sản xuất chính của Camel. Nhà máy bia của tập đoàn nằm tại Cụm công nghiệp Cam Tuyền, xã Hiếu Giang. Dự án ban đầu mang tên Nhà máy Bia quốc tế TTC. Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 10/12/2018, với công suất 50 triệu lít/năm. Nhà máy đi vào hoạt động chính thức từ tháng 8/2022. Đầu năm 2024, doanh nghiệp đề xuất nâng công suất lên 150 triệu lít/năm, tức tăng 200%. Trong đó có 100 triệu lít bia và 50 triệu lít nước ngọt, nước khoáng. Theo đề xuất, tổng vốn đầu tư tăng từ 668 tỷ đồng lên 998 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 49%.

Trước khi khánh thành nhà máy A&C, Camel đã mở rộng sản xuất vào phía Nam. Ngày 20/9, tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (TP. Cần Thơ), tập đoàn khởi công dự án Nhà máy Bia và Nước giải khát Camel Hậu Giang. Dự án có tổng vốn khoảng 2.778 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 10,7 ha. Khi hoàn thiện, nhà máy đạt công suất 400 triệu lít/năm. Giai đoạn 1 có vốn trên 1.800 tỷ đồng, công suất 150 triệu lít/năm và dự kiến vận hành thương mại năm 2027.

Tại lễ khánh thành, đại diện UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giai đoạn 2. Tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ các quy định về môi trường, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách.