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Một doanh nghiệp Việt thu hơn 60.000 tỷ đồng từ thị trường quốc tế chỉ trong 6 tháng, gấp hơn 2 lần Viettel Global và 13 lần Vingroup

Anh Khôi
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Doanh nghiệp này là một trong những đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn tại Việt Nam, trong khi hoạt động kinh doanh dầu quốc tế đang tăng tốc rất mạnh.

Một doanh nghiệp Việt thu hơn 60.000 tỷ đồng từ thị trường quốc tế chỉ trong 6 tháng, gấp hơn 2 lần Viettel Global và 13 lần Vingroup - Ảnh 1.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã OIL) ghi nhận 136.569 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng gần 88% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu tại thị trường quốc tế đạt 60.329 tỷ đồng, tăng gần 95% so với mức 30.951 tỷ đồng cùng kỳ và chiếm hơn 44% tổng doanh thu. Phần doanh thu nội địa đạt 76.240 tỷ đồng, tăng 82,6%.

Một doanh nghiệp Việt thu hơn 60.000 tỷ đồng từ thị trường quốc tế chỉ trong 6 tháng, gấp hơn 2 lần Viettel Global và 13 lần Vingroup - Ảnh 2.

Quy mô doanh thu quốc tế của PVOIL đang tăng rất nhanh. Theo số liệu các năm, chỉ tiêu này tăng 136% trong năm 2024, tiếp tục tăng 71% trong năm 2025. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu quốc tế đã vượt mức thực hiện của cả năm 2025.

Phần lớn nguồn thu này gắn với hoạt động kinh doanh dầu quốc tế, trong đó PVOIL Singapore đóng vai trò quan trọng.

PVOIL Singapore được thành lập để triển khai hoạt động kinh doanh dầu thô quốc tế. PVOIL hiện thực hiện tiếp thị, xuất bán dầu thô khai thác tại Việt Nam cũng như phần dầu thô của Petrovietnam và các đơn vị thành viên khai thác ở nước ngoài; đồng thời tham gia mua bán dầu thô trên thị trường quốc tế và nhập khẩu dầu phục vụ hoạt động lọc dầu trong nước.

Để hình dung quy mô, trong cùng 6 tháng đầu năm 2026, Viettel Global ghi nhận khoảng 26.178 tỷ đồng doanh thu, còn doanh thu của Vingroup tại các thị trường ngoài Việt Nam khoảng 4.509 tỷ đồng. Như vậy, 60.329 tỷ đồng doanh thu quốc tế của PVOIL tương đương khoảng 2,3 lần doanh thu Viettel Global và 13,4 lần doanh thu ngoài Việt Nam của Vingroup.

Lợi nhuận cũng tăng mạnh﻿

Cùng với doanh thu tăng mạnh, PVOIL ghi nhận 498,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm, tăng hơn 115% so với mức 231,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Một doanh nghiệp Việt thu hơn 60.000 tỷ đồng từ thị trường quốc tế chỉ trong 6 tháng, gấp hơn 2 lần Viettel Global và 13 lần Vingroup - Ảnh 3.

Theo giải trình của PVOIL, kết quả trên diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. Giá dầu Brent bình quân 6 tháng đầu năm đạt 92,6 USD/thùng, tăng 29% so với cùng kỳ và 34% so với mức bình quân năm 2025. Giá các sản phẩm xăng tăng khoảng 34-36%, trong khi giá các sản phẩm dầu tăng 58%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên của PVOIL vẫn có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan khoản đầu tư vào Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB), chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ.

Tại BCTC hợp nhất, giá trị khoản đầu tư vào PVB được phản ánh ở mức khoảng 86,8 tỷ đồng. Dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ đã dừng thi công từ năm 2012 và thuộc nhóm 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương. Kiểm toán cho biết chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định liệu giá trị khoản đầu tư này có cần điều chỉnh hay không.

PVOIL cho biết đã từng đề xuất phương án phá sản PVB và kiến nghị xác định lại khoản đầu tư này về 0 đồng khi thực hiện quyết toán cổ phần hóa. Tuy nhiên, đến nay phương án này chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận và doanh nghiệp vẫn đang phối hợp với PVB cùng các bên liên quan để xử lý theo quy định.

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PVOil

viettel global

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dầu thô

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