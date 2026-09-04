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Một doanh nghiệp Việt sắp IPO trên sàn Nasdaq vào năm 2027, đặt tham vọng 'mỗi năm một Kỳ lân công nghệ'

Phan Trang
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CT Group cho biết sẽ tách hệ sinh thái thành 2 tập đoàn độc lập. Trong hệ sinh thái đó, CT Homes đặt mục tiêu IPO từng phần và CT UAV hướng tới IPO trên sàn Nasdaq (Mỹ) vào năm 2027.

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch HĐQT của CT Group

CT Group cho biết đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc theo hướng tách thành hai tập đoàn hoạt động độc lập, gồm CT Homes trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng và CT Group Hi-Tech trong lĩnh vực công nghệ cao.

CT Homes quản lý 53 công ty thành viên, đặt mục tiêu tổng tài sản 450.000 tỷ đồng

Bà Ngô Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc CT Homes, cho biết CT Homes là công ty mẹ của 53 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng. Sau khi tách khỏi CT Group, tập đoàn này đặt trụ sở tại 369 Lê Văn Sỹ, TP.HCM.

Theo doanh nghiệp, CT Homes hiện có danh mục 68 dự án, với tổng giá trị tài sản mục tiêu ước khoảng 450.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh số khoảng 20.000 tỷ đồng trong 12 tháng tới và cho biết sẽ xem xét IPO từng phần.

CT Homes cho biết danh mục dự án của tập đoàn tập trung nhiều tại các vị trí gần ga metro và các cửa ngõ của các thành phố lớn. Doanh nghiệp cũng cho biết dư nợ hiện dưới 2,5% tổng tài sản và đặt mục tiêu không còn dư nợ vào năm 2027.

Bên cạnh bất động sản, CT Homes dự kiến tiếp tục phát triển mảng hạ tầng giao thông và ứng dụng các công nghệ như AI, tự động hóa, tín chỉ carbon và công nghệ nhà robot vào hoạt động kinh doanh.

Phần còn lại của CT Group sẽ được tổ chức thành CT Group Hi-Tech, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao.

Theo công bố, hệ sinh thái này hiện gồm 15 công ty công nghệ chiến lược, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất đến thương mại hóa sản phẩm.

Một số đơn vị được CT Group giới thiệu gồm CT UAV trong lĩnh vực máy bay không người lái; GASCOLAE về kinh tế không gian tầm thấp; NDT15 phát triển bản sao số quốc gia; CT Modulex về nhà robot; VGCT trong lĩnh vực công nghệ sinh học; CCTPA về tín chỉ carbon và CT Innovation Hub 4.0 về đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn còn có CT Semiconductor và Diginal trong lĩnh vực chip bán dẫn, CT Verse về công nghệ vũ trụ, CTrans về xe tự hành, CT Optimal về AI và Carbondo liên quan đến tiền số xanh.

Đáng chú ý, CT Group cho biết CT UAV đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO trên sàn Nasdaq (Mỹ) vào năm 2027,mở đường cho chiến lược mỗi năm một Kỳ lân công nghệ.

CT Group hiện do ông Trần Kim Chung (sinh năm 1967) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp được thành lập ngày 15/4/2009 với tên gọi ban đầu là CTCP Tập đoàn C.T. Đến ngày 24/7/2020, công ty đổi tên thành CTCP Tập đoàn Chính Trực, trước khi trở lại tên CTCP Tập đoàn CT Group vào ngày 21/3/2022.

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